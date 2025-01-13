Акция по сдаче елок на переработку начнется в Можайске 15 января

Жители Можайского городского округа могут отнести елку в пункт приема, расположенный по адресу: Российская улица, дом № 3. Перед сдачей с нее нужно убрать игрушки, мишуру, пленку и скотч.

Собранные деревья отправят на переработку и превратят в щепу. Специальный станок в среднем за восемь часов измельчает от 1200 до 1800 елей. Полученное сырье используют для благоустройства парков, в сельском хозяйстве для охраны почвы от пересыхания и сорняков, для отсыпки цветочных клумб, для обустройства вольеров для животных в зоопарках.

В обычный мусорный контейнер выбрасывать новогоднюю ель не рекомендуют. Такой мусор неудобен для погрузки в мусоровоз. Помимо этого, при захоронении древесина выделяет до 20 килограммов углекислого газа.

Напомним, что акцию «Сдай на переработку и елки, и иголки!» организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.