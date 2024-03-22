Акция по сдаче ЕГЭ родителями прошла в Шатуре

Мамы и папы выпускников сдали пробный экзамен по истории. Для акции подготовили сокращенные варианты текстов, аналогичные тем, что будут на ЕГЭ. За 40 минут мамы и папы должны были ответить на девять заданий.

Для родителей поблажек не делали. Условия, как при реальной сдаче экзамена: камеры в кабинете, ограниченное время и никаких шпаргалок. Если увидят - результат аннулируют.

«Интересно самому попробовать то, что должны испытать дети. Поэтому принял решение, что нужно поучаствовать в этой акции», - поделился отец ученицы 11-го класса школы № 2 в Шатуре Илья Облезнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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