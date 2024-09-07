07 сентября 2024, 12:30

Акция по сбору яблок и бахчевых культур стартует в Солнечногорске 9 сентября

Медиасток.рф
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Региональная акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» стартует в Солнечногорске 9 сентября. Жители округа на протяжении двух недель смогут избавиться от излишков урожая.

Акцию запустило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Пригодное вторсырье будет использовано в качестве корма для животных и удобрений для фермеров региона, а остальные растительные отходы отправятся на переработку в промышленный компост.

«Министерством чистоты было принято решение провести акцию, основная задача которой - минимизировать численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках и не допустить образования несанкционированных навалов. Поскольку в Солнечногорске многие жители имеют подсобное хозяйство, то подобная инициатива, уверен, найдет отклик у наших граждан», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

В Солнечногорске брендированные емкости для сбора яблок и бахчевых культур будут установлены по четырем адресам: улица Красноармейская, дом № 9, пересечение переулка Механизаторов и улицы Школьная (площадка «Мегабак»), поселок Смирновка, дом № 16А, поселок Поварово, 1-й микрорайон, дом № 17.

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Солнечногорск Переработка Экология
07 сентября 2024, 13:46
Встречи на тему ПДД прошли во всех образовательных учреждениях Чехова
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Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели в Чехове. Во всех школах и детсадах прошли мероприятия, на которых ребятам напомнили о правилах поведения на дорогах.

Так, в лицее № 4 организовали тематический флешмоб для первоклассников и профилактические занятия. Педагоги напомнили ученикам о том, почему важно соблюдать правила дорожного движения.

В мероприятии поучаствовал начальник отдела Госавтоинспекции городского округа Чехов Сергей Захаров. Он пожелал детям быть внимательными, здоровыми и достичь успехов в новом учебном году.

Также автоинспекторы вручили ребятам световозвращающие браслеты, чтобы обеспечить их видимость на дороге.

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Дети ПДД Чехов Дороги
07 сентября 2024, 13:18
Первенство России по городошному спорту началось в Подольске
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Состязания по городошному спорту среди юношей и девушек от 11 до 18 лет стартовали в Подольске. В Первенстве России поучаствует около 100 человек из разных регионов страны.

Спортсмены из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Томска и других городов России приехали на состязания в Подольск. В дисциплине «Городки классические» они будут соревноваться в категориях от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Соревнования на личное первенство пройдут 10–12 сентября, а 12–13 сентября будут состязаться командами. С 8 по 9 сентября и с 14 по 15 спортсмены также попробуют свои силы в дисциплине «Городки европейские».

Отметим, что городской округ Подольск на протяжении десятилетий считается негласной столицей городошного спорта. Здесь воспитали множество чемпионов. В октябре 2022 года в комплексе «Труд» открылся первый в России Центр городошного спорта.

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Спортсмены Подольск
07 сентября 2024, 13:16
Медики из Истры научат юнармейцев оказывать первую помощь
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Доктора Истринской клинической больницы договорились о сотрудничестве с местным отделением «Юнармии». Ребят будут обучать оказанию первой помощи, а также расскажут о здоровом образе жизни.

Юнармейцы вступят в клуб «Будем здоровы», где врачи рассказывают о здоровом образе жизни. Планируются занятия с офтальмологом, гастроэнтерологом, гинекологом, психиатром-наркологом и другими специалистами. Также ребят научат оказывать первую помощь. Об этом договорились начальник штаба местного отделения «Юнармии» по городскому округу Истра Татьяна Калугина и главный врач Истринской больницы Анна Зайцева.

«Очень важно, чтобы принципы здорового образа жизни стали ведущими для подрастающего поколения, и наши доктора готовы помочь им в этом. Кроме того, юнармейцам важно уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. Вместе с нашими специалистами они отработают эти навыки», - подчеркнула Зайцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в восьми округах в этом году.

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Истра Врачи Школьники Патриотизм
07 сентября 2024, 13:05
Коммунальные службы в Истре начали уборку опавшей листвы
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Коммунальщики начали убирать сухую листву в городском округе Истра. С начала сентября рабочие прогребли более 16 тысяч квадратных метров газонов.

В Истре начались осенние сезонные работы. Городские службы убирают листву для соблюдения санитарных норм. Листья мешают передвижению пешеходов и машин, создают скользкость на тротуарах и проездах. Кроме этого, листья могут забивать ливневки.

За первую неделю сентября коммунальщики убрали более 230 тысяч квадратных метров тротуаров, проездов и парковок. Причем убирают работники все вручную и с использованием спецтехники, оснащенной щетками и метелками.

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Истра Мусор

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