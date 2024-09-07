Акция по сбору яблок и бахчевых культур стартует в Солнечногорске 9 сентября

Акцию запустило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Пригодное вторсырье будет использовано в качестве корма для животных и удобрений для фермеров региона, а остальные растительные отходы отправятся на переработку в промышленный компост.

«Министерством чистоты было принято решение провести акцию, основная задача которой - минимизировать численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках и не допустить образования несанкционированных навалов. Поскольку в Солнечногорске многие жители имеют подсобное хозяйство, то подобная инициатива, уверен, найдет отклик у наших граждан», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

В Солнечногорске брендированные емкости для сбора яблок и бахчевых культур будут установлены по четырем адресам: улица Красноармейская, дом № 9, пересечение переулка Механизаторов и улицы Школьная (площадка «Мегабак»), поселок Смирновка, дом № 16А, поселок Поварово, 1-й микрорайон, дом № 17.

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