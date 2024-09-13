Акция по сбору вторсырья пройдет в Солнечногорске 15 сентября

Гости акции смогут сдать вторсырье на переработку: металл, пластик, макулатуру и так далее. Полный перечень представлен на афише мероприятия. Вторсырье должно быть чистым и сухим, иначе его не смогут принять.

Также на площадке будут собирать пластиковые крышки для благотворительного проекта «Добрые крышечки».

Организаторы и партнеры мероприятия - администрация Солнечногорска, местный Совет депутатов и молодежный парламент, региональный оператор «ЭкоПромСервис», «Движение Первых», Молодежный центр «Подсолнух», Благотворительный фонд помощи животным «Велес», казачье общество «Ермак».

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Организаторы подготовили активности для всей семьи: экологический квест, мастер-класс по изготовлению брелоков из джинсы, игру «ЭкоКорнхол» от регоператора «ЭкоПромСервис», игры по уходу за домашними питомцами от Благотворительного фонда помощи животным «Велес», аквагрим и многое другое. Также на мероприятии можно обменять вещи и книги на «Дармарке».

«Приглашаю всех на яркий праздник „Экодвор“. Он проводится в округе шестой год, и за это время его формат полюбился многими жителями. Это не только возможность отлично провести время с семьей, соседями, друзьями, но и внести свой вклад в экологию и чистоту округа», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.