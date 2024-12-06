06 декабря 2024, 12:08

Акция по сбору средств на реабилитацию ребенка прошла в Ленинском округе

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Благотворительное мероприятие «От сердца к сердцу» организовали в Ленинском округе. На нем удалось собрать средства на реабилитацию юного жителя Видного Владислава Синилкина.

Акцию провели в кинотеатре «Искра». Ее инициировали активисты сообщества для предпринимателей «ПРО Бизнес».

Мероприятие поддержали администрация Ленинского городского округа и учащиеся «IQ Центра», а также семейных классов «Поступи».

Участниками события стали творческие коллективы. Они подготовили номера, а также изделия ручной работы.

«Как взрослые, так и маленькие подготовили еду, различные игрушки, нарисовали картины для продажи на ярмарке. Они старались все сделать очень качественно, с душой, чтобы это приносило радость. Все собранные денежные средства мы отправляем Владу», - сказала руководитель комитета по дополнительному образованию торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Екатерина Лысенко.

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Благотворительность Ленинский округ
06 декабря 2024, 12:35
Ученый из Фрязина стал лауреатом премии губернатора Подмосковья
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Молодой сотрудник фрязинского предприятия «Исток» Сергей Шумкин удостоен премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Церемония вручения наград прошла в Доме Правительства региона.

В конкурсе участвовали молодые специалисты и ученые, как индивидуально, так и в команде до пяти человек. Министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что достижения претендентов оценивали с учетом новизны разработок и результатов и приоритетов региона.

В 2024 году лауреатами премии стали 14 ученых и один авторский коллектив.

Ежегодную премию губернатора Подмосковья учредили в 2012 году. Награда вручается за достижения в приоритетных областях науки и техники, разработку новых технологий и внедрение инноваций в социальной сфере и экономике.

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Ученые Фрязино конкурсы
06 декабря 2024, 12:15
Школьники в Мытищах стали участниками проекта по созданию беспилотников
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Ученики мытищинских лицеев стали участниками проекта «Беспилотные авиационные системы». Обучение построили на теории и практике с виртуальным оборудованием.

Проект федерального значения «Беспилотные авиационные системы» дает школьникам познакомиться с новыми технологиями и получить навыки, которые помогут ребятам быть востребованными на рынке труда. Воспитанники двух мытищинских лицеев - № 15 и № 34, от пятиклассников до учеников 11-го класса, собирают беспилотники на дополнительных занятиях, учатся не только создавать проекты, но и управлять летательными аппаратами.

«Начинаем мы с элементарного - с виртуальных конструкторов, чтобы позже допустить ребят к реальной сборке», - поделился заместитель директора по учебно-воспитательной работе и информационным технологиям лицея № 15 Олег Кузнецов.

После этапа проектирования ученики переходят к работе на паяльной станции, чтобы собрать определенные детали беспилотника. Следующий этап - тренировка с виртуальными очками с помощью которых происходит запуск летательного аппарата. Занятия проходят в двух помещениях: малой полетной, которая размещена в кабинете, и большой, находящейся в спортзале. Управляя самостоятельно собранной моделью, необходимо обойти все расположенные здесь искусственные препятствия.

Учащимися собрано уже больше 40 моделей беспилотных средств двух видов: «Пионер мини» и «Пионер». Аппараты отечественного производства управляются через очки, пульты, шлемы и смартфоны. Организаторы проекта уверены, что процесс, который школьники выполняют самостоятельно - от проектирования до полетов, помогает подросткам получить важные знания в сфере программирования и инженерии, а также развивает интерес к математике и новейшим технологиям, которые помогут им стать профессионалами в дальнейшем.

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Модели Мытищи Беспилотники Школьники Технологии
06 декабря 2024, 12:12
Неделю математики провели для школьников в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Региональная неделя математики «Вершина» прошла для учащихся старших классов. Мероприятие было приурочено ко Дню математика и дню рождения Николая Лобачевского.

Школьный этап «Олимп» провели в первых числах декабря. Для ребят были подготовлены увлекательные задания на платформе федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Чтобы принять участие в испытании, нужно было зайти в электронный дневник «Моя школа» и выполнить особое цифровое домашнее задание.

5 декабря в стенах центра образования «Богородский» самые активные команды школ округа встретились на муниципальном этапе математического марафона «Эльбрус». В нем приняли участие 11 общеобразовательных учреждений Богородского округа. Ребята продемонстрировали не только математическую хватку, но и слаженную командную работу.

В марафоне приняли участие 66 учащихся с пятого по десятый классы. Каждый участник, завершив свою часть, передавал задание следующему. Последующий игрок использовал ответ предыдущего для решения собственной задачи.

Победителем стала команда центра образования № 3, а капитан команды Даниил Колпаков представит Богородский округ на региональном этапе соревнований, который пройдет 7 декабря в Корпоративном университете развития образования.

Призерами также стали центры образования № 33, № 12 и № 83.

В субботу, 7 декабря, 50 капитанов самых крутых математических команд Подмосковья встретятся на региональном этапе «Эверест». Им предстоит пройти сложные, но увлекательные квизы по историям математических открытий. Команды-победители будут награждены дипломами и увлекательной поездкой в Центр управления полетами в Королеве.

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Школы Школьники Богородский
06 декабря 2024, 12:09
Стену памяти полного кавалера ордена Славы открыли в школе № 12 в Домодедове
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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Своеобразный мемориал появился в учебном заведении в честь знаменитого земляка Владимира Преснова. Эта стена памяти стала уже третьей в городском округе.

Глава муниципалитета Евгения Хрусталева назвала главной задачей каждого россиянина сохранение истории и культуры страны. «Сейчас наша страна вынуждена вновь противостоять фашизму. Стараемся быть для военнослужащих надежным тылом», - подчеркнула руководитель городского округа.

Стена памяти обустроена в школе в рамках проекта «Лица героев». Она служит не просто украшением, а выполняет важные воспитательные и образовательные задачи.

Житель Домодедова Владимир Дмитриевич Преснов посвятил всю жизнь труду на благо родного края. Подтверждением его мужества и героизма во время Великой Отечественной войны стал статус полного кавалера ордена Славы.

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Школы Город Домодедово Великая Отечественная война

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