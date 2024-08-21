21 августа 2024, 15:36

Акция по сбору школьных товаров завершится в Павловском Посаде 22 августа

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Сбор канцелярских товаров для школьников завершается в Павловском Посаде. Акция «Доброе дело. Нашим школьникам» длилась неделю.

Сейчас от жителей продолжают принимать шариковые ручки, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради, точилки, линейки, ластики, обложки, подставки, альбомы и другие канцелярские принадлежности.

Сбор идет в молодежном центре «Авангард». Отметим, что акцию запустили 16 августа. Жители могут принести канцелярские предметы для нуждающихся в них школьников до 22 августа.

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Школьники Павловский посад
21 августа 2024, 15:47
Поликлинику в микрорайоне Красный холм в Воскресенске откроют в октябре
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В Воскресенске продолжается модернизация объектов здравоохранения. В частности, в микрорайоне Красный холм идет ремонт филиала поликлиники № 6, который стартовал 25 июня и должен завершиться до 1 ноября.

Сейчас выполняются внутренняя отделка и ремонт скатной кровли.

После завершения всех работ филиал поликлиники будет соответствовать современным стандартам, что позволит повысить уровень медицинского обслуживания.

Отметим, что в обновленном учреждении будут работать врач общей практики и терапевт, а также оборудованы специализированные кабинеты для забора крови, прививочный и процедурный кабинеты.

Это позволит проводить необходимые медицинские процедуры на месте, что сэкономит время и сделает услуги более доступными для населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Больницы Воскресенск Ремонтные работы
21 августа 2024, 15:45
Онколог Алена Козлова пополнила штат больницы в Дубне
Пресс служба ГБУЗ МО "Дубненская больница"
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В поликлинике Запрудненского отделения Дубненской больницы начала прием пациентов онколог Алена Козлова. Общий стаж по специальности у врача более пяти лет.

Алена Александровна отучилась по специальности «Лечебное дело» в Южно-Уральском государственном медицинском университете в Челябинске. Она окончила интернатуру по хирургии, а после прошла профпереподготовку по онкологии. На работу в Подмосковье Козлова пришла по программе «Земский доктор», воспользовавшись возможностью компенсации аренды жилья.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе „Модернизация первичного звена“. Привлекаем разных специалистов, предлагаем большой соцпакет и компенсационные выплаты, обеспечиваем благоприятные условия труда, оказываем поддержку в трудоустройстве членов семей врачей», - поделился главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Он рассказал, что вскоре штат медучреждения также пополнят кардиолог, эндокринолог, онкологи, врачи ультразвуковой диагностики и другие специалисты Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Дубна
21 августа 2024, 15:17
Ступени одного из сходов пешеходного моста обновили на ж/д станции в Лобне
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В Лобне продолжается ремонт пешеходного моста на одноименной станции Московских центральных диаметров. Специалисты завершили монтаж ступенек, а на одном из сходов в сторону микрорайона Восточный устанавливаются направляющие для удобства и безопасности пешеходов.

В рамках текущих работ также меняется освещение, монтируется вентиляция, а на пешеходной части моста оборудуют витражи, что придаст объекту современный вид.

Ожидается, что через две недели поступят необходимые детали для замены перил. Работы начнутся сразу после их получения.

Подрядчик планирует завершить ремонт моста до конца сентября. Это временное решение направлено на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. В дальнейшем в районе МЦД планируется строительство современного конкорса. Сейчас идет разработка проекта, который будет передан на государственную экспертизу в первом квартале 2025 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РЖД Благоустройство Лобня
21 августа 2024, 14:58
Около 1,8 тысячи жилых домов капитально отремонтировали в Подмосковье с января
Министерство ЖКХ Московской области
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Около 1,8 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года. В них обновили фасады, кровли, лифты и коммуникации.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, при проведении капитального ремонта уделяют особое внимание системам газоснабжения. Их уже обновили в 763 домах, это 70% от годового плана. До конца декабря ремонт проведут еще в 329 местах. Полностью работы завершили в Бронницах, Волоколамске, Егорьевске, Кашире, Коломне, Краснознаменске, Луховицах, Молодежном и Серебряных Прудах.

Кроме того, с января в 106 жилых домах заменили 305 лифтов, отремонтировали 425 кровель и 268 фасадов. Еще в тысяче построек обновили коммуникации.

«Уже сегодня видны значительные результаты, что подтверждает наши усилия по улучшению жилищных условий в регионе. Мы продолжаем наращивать темпы, чтобы завершить запланированные работы в срок и обеспечить жителям комфорт и безопасность», - отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За ходом работ следят эксперты технадзора. Узнать сроки проведения ремонта жители могут по ссылке.

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Ремонтные работы

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