Акция по сбору макулатуры началась в Воскресенске
Всероссийская акция по сбору макулатуры началась в Воскресенске. Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Экология».
«„БумБатл“ дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. В Воскресенске акция проводится совместно с региональным оператором ООО „ЭкоЛайнВоскресенск“», - уточнили в администрации округа.
Сдать макулатуру можно по следующим адресам: - Фединский территориальный отдел, село Федино, 1А. с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00; - ДК «Красный холм» в городе Белоозерский на улице 50 лет Октября, 6 со вторника по субботу с 10:00 до 18:00; - ДК «Гармония» в городе Белоозерский на Молодежной, 34 9 ноября с 10:00 до 17:00; - ДК в селе Ашитково на Парковой, 1 со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00; - ДК в поселке имени Цюрупы на Октябрьской, 40 каждый день с 10:00 до 19:00.
Акция продлится до 9 ноября.
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