Акция по сбору макулатуры началась в Химках

Принять участие в акции может любой желающий. Макулатуру принимают в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Сбор пройдет до 10 мая.

Принести в пункт приема можно тетради, бумажные обрезки, журналы, газеты, книги, бумагу из принтеров (без скрепок), упаковки из картона, почтовые конверты (без пластика и наклеек), бумажную рекламную продукцию и картонные подстаканники.

Подробную информацию об акции можно уточнить по телефону +7 (999) 979-09-56 или лично в общественной приемной. Время работы: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.

«Хочу отметить, что в нашем городском округе регулярно проходят акции по раздельному сбору мусора и вторсырья. Также в Химках уже несколько лет успешно реализуется проект „Мегабак“, куда жители могут сдать не только макулатуру, но и крупногабаритный мусор, строительные отходы, старую мебель, бытовую технику и автомобильные шины», - рассказала муниципальный депутат городского округа Химки Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».

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