Акция по сбору корма для бездомных животных началась в Дмитрове

Список того, что можно принести, включает в себя сухие и влажные корма в консервах для кошек и собак, корма для щенят и котят, а также крупы, такие как гречка, рис и овсянка. Кроме того, принимается амуниция, включая поводки и ошейники, миски для кормления, а также игрушки и лакомства для животных.

«Мы собираем любые корма и в любом количестве, которые в дальнейшем отвезем в приюты Дмитровского округа. Приютам всегда сложно, и мы с вами можем помочь в этом добром деле», - сообщили организаторы.

Акция продлится с 1 по 28 октября. Все желающие могут принести свою помощь с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 в ЦДК «Созвездие». Организаторы надеются на активное участие жителей и благодарят всех неравнодушных за поддержку.

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