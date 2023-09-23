Акция по сбору книг началась в лицее в Шатуре
В Коробовском лицее в Шатуре началась всероссийская акция «Дети — детям». Уже удалось собрать большое количество книг для школьников Донбасса.
Местные жители принесли художественные произведения, учебники, тетради и пособия для учебы.
«В современном мире, где информационные технологии занимают все большую роль в повседневной жизни, чтение книг становится особенно важным для развития детей. Книжная грамотность не только расширяет кругозор и образование, но и способствует развитию мышления, воображения и эмоционального интеллекта», - рассказала директор лицея Оксана Рыбакова.
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В Коробовском лицее в Шатуре началась всероссийская акция «Дети - детям». Уже удалось собрать большое количество книг для школьников Донбасса.