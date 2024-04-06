06 апреля 2024, 16:35

Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса пройдет в Химках

пресс-служба администрации городского округа Химки
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В городском округе Химки состоится благотворительная акция «Доброе дело», направленная на сбор гуманитарных грузов для нуждающихся жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие запланировано на 12 апреля.

В Химках для удобства жителей, точки приема помощи расположатся по всем микрорайонам округа.

Посылки можно оставить по следующим адресам: - Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья»: ул. 9 Мая, д. 18б; - Территориальное управление Клязьма-Старбеево: ул. Московская, д. 21; - Территориальное управление Подрезково: мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 1А; - Территориальное управление Кутузовское: д. Брехово, д. 72; - Территориальное управление Левобережный: ул. Совхозная, д. 4; - Территориальное управление Лунево: пос. Лунево, д. 26; - Территориальное управление Сходня-Фирсановка: мкр. Сходня, ул. 7-й Гвардейской Дивизии, д. 21; - Территориальное управление Новогорск-Планерная: ул. Юбилейный проспект, д. 33/2.

Акцию «Доброе дело» инициировали школьники Подмосковья. Организаторами выступают министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и движение «Волонтеры Подмосковья». На данный момент в рамках акции удалось собрать более 5,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры Донбасс Школьники
06 апреля 2024, 16:58
Юных жителей Химок ознакомили с тонкостями работы спасателей МЧС
пресс-служба администрации городского округа Химки
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В школе «Лидер» городского округа Химки состоялось уникальное мероприятие. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям провели для учащихся обучающее занятие, в ходе которого рассказали о тонкостях работы спасателей и продемонстрировали внутреннее устройство пожарной машины.

Около 100 школьников получили возможность не только узнать о профессии спасателя из первых уст, но и на короткое время примерить на себя эту ответственную роль. Среди присутствующих на мероприятии была и депутат Юлия Мамай, которая подчеркнула значимость подобных встреч для формирования у детей осознанного отношения к вопросам безопасности и возможного выбора будущей профессии.

«Возможно, после такой очной встречи, кто-то из детей задумается о своей будущей профессии и в дальнейшем свяжет свою жизнь со спасением людей», - сказала Юлия Мамай.

Депутат Надежда Смирнова также подчеркнула важность подобных образовательных мероприятий, указав на то, что они способствуют приобретению школьниками практических навыков действий в случае возникновения пожароопасных и экстремальных ситуаций. По ее словам, полученные знания могут существенно снизить риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Химки Школьники
06 апреля 2024, 16:51
Свыше миллиона пассажиров перевезли автобусы и троллейбусы Химок с начала года
пресс-служба администрации городского округа Химки
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С начала текущего года автобусы и троллейбусы городского округа Химки перевезли более миллиона пассажиров. В Химках функционирует около 100 маршрутов, обеспечивающих доступность и удобство передвижения по городу.

Среди всех маршрутов наибольшей популярностью пользуются автобусный маршрут № 3 и троллейбусный маршрут № 202. С начала года на них проехали более 900 тысяч человек.

«Троллейбусы - относительно молодой транспорт для нашего округа, существует чуть больше 20 лет в нашем муниципалитете и никогда не теряет свою актуальность среди жителей», - рассказал депутат Химок Александр Васильев.

В наземном транспорте Подмосковья реализована система безналичной оплаты проезда. Пассажиры могут использовать социальные, банковские и транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», прикладывая их к валидаторам для оплаты.

Напомним, что оплата наличными или переводом водителю не предусмотрена и квалифицируется как безбилетный проезд, за который предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Автобусы
06 апреля 2024, 16:45
Спортсмен из Химок стал чемпионом России по парагребле
пресс-служба администрации городского округа Химки
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В рамках Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, прошедших в Краснодаре, Егор Фирсов из городского округа Химки завоевал золотую медаль, став чемпионом страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в рамках Кубка России по данному виду спорта.

Егор Фирсов, воспитанник физкультурно-спортивного клуба «Благо», не только подтвердил свой чемпионский титул прошлого года, но и повторил успех, одержав победу на дистанции 200 метров в своем классе.

«Спортивный клуб „Благо“ существует в Химках уже около 20 лет. Его воспитанники неоднократно отстаивали честь округа на Всероссийских и областных соревнованиях», - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

На соревнованиях собрались более 25 параспортсменов из 13 регионов России. Участники соревновались в десяти видах программы как в мужской, так и женской категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
06 апреля 2024, 16:33
Глава Долгопрудного вышел на субботник вместе с жителями городского округа
Администрация городского округа Долгопрудный
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Жители Долгопрудного вышли на весенний субботник. В генеральной уборке улиц после зимы принял участие и глава городского округа Владислав Юдин.

Всего убрали 24 участка - это территории вдоль главных магистралей и улиц города, парки, скверы, береговые зоны Канала имени Москвы и другие места.

Один самых сложных участков достался команде главы городского округа - Лихачевский проспект.

«Город должен быть чистым! После зимы мы традиционно помогаем ему стать лучше, презентабельное, уютнее. Это, прежде всего, нужно нам самим - тем, кто живет тут, работает, гуляет с детьми. Тем, кого по-настоящему объединяет любовь к Долгопрудному», - рассказал Юдин.

В генеральной уборке поучаствовали 600 человек, которые собрали 1640 больших мешков мусора.

«Благодарен всем, кто трудился, кто наводил порядок и уют в нашем замечательном городе! Результаты видны - он меняется, становится чище», - поблагодарил жителей округа за работу Владислав Юдин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Субботник Долгопрудный

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