09 января 2025, 14:04

Акция по сбору елок на переработку начнется в Балашихе с 15 января

Медиасток.рф
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15 января стартует акция по сбору живых елей, сосен и пихт, организованная Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Цель инициативы — переработка новогодних деревьев, которые после праздников можно сдать в специальные пункты приема.

Деревья будут отправлены на перерабатывающие заводы, где они получат вторую жизнь. Интерактивная карта поможет жителям Балашихи найти ближайший пункт приема. Каждая локация будет оборудована брендированными площадками для удобства граждан. В Балашихе пункты приема расположатся по адресам: улица Терешковой, владение 4, и улица Пригородная, строение 90.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что как живые, так и искусственные новогодние деревья должны собираться только в бункеры для крупногабаритных отходов.

«Из одной живой елки может получиться около 25 кг полезной щепы. Поэтому в каждом муниципалитете мы установим специальные пункты приема. Традиционно не остались в стороне и площадки „Мегабак“», - добавил Мурашов.

Переработанные ели будут использованы в различных целях: как корм для животных, материал для благоустройства парков и тропинок, а также щепа для защиты почвы в сельском хозяйстве. В прошлом году на территории Московской области на переработку было сдано более 500 кубических метров сырья, и в этом сезоне планируется увеличение объемов.

Акция продлится до 10 февраля, и организаторы призывают жителей активно участвовать в сборе новогодних деревьев, чтобы помочь в экологической переработке и сохранить чистоту окружающей среды.

Переработка Балашиха
09 января 2025, 14:16
Подмосковная Система-112 приняла около 300 тысяч вызовов в праздники
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Система-112 Московской области работала в новогодние праздники в штатном режиме. Так, с 31 декабря по 8 января в службу спасения поступило около 300 тысяч вызовов.

На каждое обращение операторы Системы-112 оперативно реагировали и передавали запросы в экстренные службы. Больше всего заявок поступило 1 января - свыше 47 тысяч вызовов. При этом, чаще всего жители Московской области обращались за помощью медиков, полиции и пожарных.

Напомним, служба спасения Подмосковья работает круглосуточно. По номеру 112 можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, и других чрезвычайных происшествиях.

Праздники Спасатели
09 января 2025, 14:15
Более 5 тысяч детей провели зимние каникулы в лагерях в Подмосковья
Министерство социального развития Подмосковья
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Зимняя смена прошла в детских лагерях Подмосковья с 28 декабря по 8 января. Там провели каникулы пять тысяч детей.

Ежегодно около 200 тысяч детей проводят каникулы в оздоровительных лагерях Подмосковья, рассказали в Минсоцразвития региона.

Каждая смена отличается своей программой, которую составляют с учетом погоды, возраста и интересов ребят. Многие занятия проводят в помещениях. Это бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы. На улице дети занимаются ездой на лыжах и коньках.

«Самым популярным периодом для отдыха, по-прежнему, остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ходе зимней смены ребята встречают Новый год. Так, в «Литвиново» провели красочное шоу, фуршет и дискотеку.

Подать заявку на бесплатную путевку в детский лагерь можно по ссылке.

Отдых Дети Детские лагеря
09 января 2025, 14:13
Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Истре
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Двадцатый семейный чемпионат по настольному теннису прошел в Истре. Участие в нем приняли 15 команд.

Каждый год в округе семьи борются за звание лучшей в настольном теннисе. Как и в 2024 году, соревнование прошло в школе № 2 микрорайона Восточный, зал которой оборудован всем необходимым. Более того, на базе учебного заведения есть кружок по настольному теннису, поэтому ученики этой школы могли подготовиться к турниру и сыграть в привычной для них обстановке.

Состав семейный команд всегда один: либо брат и сестра, либо родитель и ребенок. В этом году лучшими стали семьи Егорычевых, Аникиных и Игнатьевых. Кстати, Мария Игнатьева - призер первого Рождественского турнира 2005 года. Даже спустя 20 лет она по прежнему становится лучшей. А вот Аникины участвуют только пятый раз, но это уже вторая их победа.

Все команды получили рождественские подарки и грамоты с автографами и новогодними пожеланиями от четырехкратного Олимпийского чемпиона Николая Зимятова.

Спортсмены Истра Теннис
09 января 2025, 14:11
Хор русской песни имени Лидии Чадиной выступил в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Сольный концерт хора русской песни имени Лидии Чадиной прошел в сельском доме культуры «Балобаново». На протяжении всей программы не смолкали громкие аплодисменты.

Хор исполнил как веселые и зажигательные русские народные песни, так и душевные, лирические.

Коллективу уже почти 40 лет. Его творческий путь начался еще в 1985 году в Балобановском сельском доме культуры. В 1994 году хору было присвоено звание «Народный коллектив», а в 2019 году успешно подтверждено. Кстати, назван Хор был в честь одной из первых его участниц-основательниц - Лидии Ивановны Чадиной.

Балобановский хор был не раз награжден за большой вклад в сохранение лучших традиций русской народной песни дипломами и почетными грамотами, в том числе, губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Концерты Песни Музыка Богородский

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