Акция по сбору елок на переработку начнется в Балашихе с 15 января

Деревья будут отправлены на перерабатывающие заводы, где они получат вторую жизнь. Интерактивная карта поможет жителям Балашихи найти ближайший пункт приема. Каждая локация будет оборудована брендированными площадками для удобства граждан. В Балашихе пункты приема расположатся по адресам: улица Терешковой, владение 4, и улица Пригородная, строение 90.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что как живые, так и искусственные новогодние деревья должны собираться только в бункеры для крупногабаритных отходов.

«Из одной живой елки может получиться около 25 кг полезной щепы. Поэтому в каждом муниципалитете мы установим специальные пункты приема. Традиционно не остались в стороне и площадки „Мегабак“», - добавил Мурашов.

Переработанные ели будут использованы в различных целях: как корм для животных, материал для благоустройства парков и тропинок, а также щепа для защиты почвы в сельском хозяйстве. В прошлом году на территории Московской области на переработку было сдано более 500 кубических метров сырья, и в этом сезоне планируется увеличение объемов.

Акция продлится до 10 февраля, и организаторы призывают жителей активно участвовать в сборе новогодних деревьев, чтобы помочь в экологической переработке и сохранить чистоту окружающей среды.