Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Истре 18 октября

Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске — флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Медучреждение открылось в августе 2024 года. За это время здесь провели свыше 300 операций.

Помощь в клиническом центре могут получить как жители региона, так и всей России. По словам главного врача Татьяны Шаповаленко, медучреждение стоит на трех китах: оборудование, современные технологии оказания медицинской помощи детям и самое главное - специалисты. Она добавила, что 90% операций, которые проводят в центре - малоинвазивные.

Такие хирургические вмешательства менее травматичны, так как выполняются через небольшие проколы, что позволяет пациенту быстрее восстанавливаться и возвращаться к привычному образу жизни.

«Операция прошла легко, а врачи проявили невероятное внимание и заботу. Центр уютный и комфортный, с возможностью оставаться с ребенком во время всего лечения. Уезжаем домой счастливые и спокойные», - поделилась мама одного из пациентов.

Напомним, ежегодно стационарную помощь в медцентре будут получать около 15 тысяч юных пациентов и более 150 тысяч пациентов - амбулаторную.

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