14 октября 2024, 11:56

Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Истре 18 октября

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Экологическая акция по сбору отходов пройдет в православной школе «Рождество» в селе Рождествено в Истре 18 октября. Жители смогут сдать старую бытовую технику на переработку.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, на акции будут принимать мелкую, среднюю и крупную бытовую и офисную технику.

В ведомстве напомнили, что раздельный сбор отходов и сдача его по фракциям в пункты приема помогает улучшить экологическую обстановку в регионе.

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Истра Общественные акции Экология
14 октября 2024, 12:15
Более 300 операций провели в детском медцентре Рошаля в Красногорске с открытия
Unsplash
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Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске — флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Медучреждение открылось в августе 2024 года. За это время здесь провели свыше 300 операций.

Помощь в клиническом центре могут получить как жители региона, так и всей России. По словам главного врача Татьяны Шаповаленко, медучреждение стоит на трех китах: оборудование, современные технологии оказания медицинской помощи детям и самое главное - специалисты. Она добавила, что 90% операций, которые проводят в центре - малоинвазивные.

Такие хирургические вмешательства менее травматичны, так как выполняются через небольшие проколы, что позволяет пациенту быстрее восстанавливаться и возвращаться к привычному образу жизни.

«Операция прошла легко, а врачи проявили невероятное внимание и заботу. Центр уютный и комфортный, с возможностью оставаться с ребенком во время всего лечения. Уезжаем домой счастливые и спокойные», - поделилась мама одного из пациентов.

Напомним, ежегодно стационарную помощь в медцентре будут получать около 15 тысяч юных пациентов и более 150 тысяч пациентов - амбулаторную.

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Истра Общественные акции Экология
14 октября 2024, 11:56
Сервисом «Библиотеки Подмосковья» воспользовались 2,7 миллиона раз с начала года
Медиасток.рф
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Жители Московской области могут забронировать книгу онлайн на портале «Библиотеки Подмосковья». С начала года такой возможность воспользовались уже 2,7 миллиона раз.

На портале доступно более девяти миллионов книг разных жанров, о чем сообщили в Мингосуправления Подмосковья. Чтобы забронировать экземпляр, нужно авторизоваться на портале, сделать заявку и дождаться ее подтверждения. Затем останется зайти в библиотеку и забрать книгу.

Получить книгу можно по социальной карте или «Стрелке». Карты потребуется привязать к личному профилю.

На портале также можно онлайн оформить единый электронный читательский билет, который действует в 900 библиотеках Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги
14 октября 2024, 11:53
Дзюдоист из Лобни занял 2-е место на межрегиональном турнире в Климовске
Unsplash
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Иван КолесниковВ соревнованиях приняли участие более 250 юных спортсменов

Уже 15-й традиционный межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны и заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области Михаила Шабалина, прошел в Климовске. Более 250 спортсменов из Москвы и Московской области, Рязани, Твери и Ярославля поборолись за победу.

Одним из лучших стал дзюдоист из Лобни, воспитанник спортивной школы «Академия спорта» Иван Колесников. Он завоевал второе место в весовой категории до 73 кг. Его тренирует Эдуард Манучарян.

Отметим, в Лобне большое внимание уделяют развитию спорта. На территории округа работают 18 бюджетных секций, развивается инфраструктура, возводят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Иван Колесников из Лобни стал серебряным призером межрегионального турнира по дзюдо в Климовске.

В соревнованиях приняли участие более 250 юных спортсменов.

Спортсмены Лобня
14 октября 2024, 11:22
Книжный фонд пополнился в библиотеке села Федино
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Библиотека в селе Федино городского округа Воскресенск получила множество книжных новинок. В учреждение поступили издания самых разных жанров.

Интересные книги в библиотеке имеются для читателей любого возраста. Школьники могут найти здесь произведения, подходящие для внеклассного чтения, а малыши с удовольствием читают сказки в красочном оформлении.

Работники библиотеки при заказе литературы ориентировались на запросы жителей села и их пожелания. Фонд пополнился и новинками популярных современных авторов, захватывающими детективами, фантастикой и триллерами, мистикой и беллетристикой.

Библиотеки в Подмосковье развиваются благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Книгохранилища стали современными центрами для интеллектуального и культурного досуга.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Воскресенск Литература

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