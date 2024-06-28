28 июня 2024, 13:13

Акция по проверке здоровья пройдет в 34 парках Подмосковья в выходные

Медиасток.рф
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Акция по проверке здоровья в парках снова пройдет в Подмосковье в эти выходные. Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, в том числе в Можайске, Чехове, Серпухове, Талдоме и других.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что выездные бригады врачей работают в парках с начала лета. Жители могут проверить свое здоровье во время прогулки, без посещения поликлиники. Результаты диагностики придут в личный кабинет на портале госуслуг « Здоровье ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Парки
28 июня 2024, 13:38
Минтранс Подмосковья предупредил о жаре выше 30 градусов в ближайшие дни
Unsplash
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Синоптики предупреждают, что в Московской области установится жаркая погода. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +30 градусов. На этом фоне Минтранс Подмосковья призывает воздержаться от вождения автомобилей при плохом самочувствии.

В ведомстве также напомнили, что в середине дня лучше ограничить пребывание на солнце и отказаться от поездок в активные солнечные часы.

«Помните, что влияние жары на организм похоже на действие алкоголя - скорость реакции и концентрация внимания снижаются, что может привести к дорожным авариям», - уточнили в Минтрансе.

Также перед поездкой следует проверить исправность кондиционера, а парковаться лучше в тени, накрыв автомобиль чехлом. Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне машине детей и животных - это крайне опасно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он напомнил, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Жара
28 июня 2024, 13:37
Спортивный комплекс международного уровня построят в Домодедове
Мособлархитектура
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Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс международного стандарта построят в Домодедове. Реализация проекта позволит создать в округе около 300 новых рабочих мест. Мособлархитектура уже одобрила облик будущего здания.

Новый комплекс возведут вблизи села Ям, вдоль трассы М4 «Дон». Здание будет переменной этажности - от двух до четырех этажей с подземным уровнем. По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, в новом спортивном объекте одновременно смогут тренироваться до 2,5 тысячи человек.

«Объект интересен оригинальным решением объемно-пространственного построения. Округлые формы боковых объемов радиусного фасада выполнены с использованием большого количества остекления, наполняющего внутренние пространства солнечным светом», - прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В спортивном центре появится широкий центр дисциплин. На первом этаже обустроят скалодром, 25-метровый бассейн, детский бассейн, залы для бокса, борьбы и фехтования. На втором этаже расположатся тренажерные залы, корты для сквоша, площадки для волейбола и гандбола, а также батутный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. В состав ФОКа вошли ледовая арена с трибунами на 230 зрительских мест, спортивный зал для технической отработки бросков и другие необходимые помещения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Город Домодедово
28 июня 2024, 13:36
Обустройство барьеров от огня в лесах Подмосковья завершилось на 86%
Пресс-служба Комлесхоза МО
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Специалисты выполнили более чем на 86% противопожарные работы по устройству минерализованных полос в подмосковных лесах. Эти искусственные барьеры позволяют не допустить распространения огня на большие площади.

«Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1 500 километров минполос - это 86% от годового плана», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Работники «Центрлесхоза» уже провели работы на территориях Волоколамского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, «Русский лес», Сергиево-Посадского, Ступинского, Талдомского лесничеств.

Специалистах продолжают устраивать минерализованные полосы вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной не менее 1,4 метров в пяти лесничествах региона.

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Работа Экология
28 июня 2024, 13:29
Юные пилоты из Солнечногорска победили на турнире по управлению дронами
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Юнармейцы из Солнечногорска завоевали первые места в командном и личном зачетах в итоговом аттестационном турнире по управлению беспилотными летательными аппаратами среди воспитанников движения «Юнармия» и военно-патриотических клубов Московской области. Соревнования прошли в Спортивном комплексе «Арена Лыткарино».

В состязаниях участвовали команды восьми городских округов Подмосковья. Солнечногорск представили Александр Сорокин, Андрей Лебедев и Полина Прохорова.

Юные пилоты муниципалитета победили в командном зачете. Александр Сорокин занял первое место в личном зачете. Его наградили пятидюймовым дроном, чтобы юноша мог продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях.

«Добиться победы ребятам помогли усиленные тренировки и наличие материальной базы. Они плотно занимались с февраля 2024 года по программе „Юндроника“. Вначале к ним приезжал опытный инструктор из Москвы Некрасов Никита, в дальнейшем занятия продолжались под моим руководством. После успешного выступления ребята хотели бы не останавливаться на достигнутым и продолжать оттачивать мастерство управления беспилотными летательными аппаратами», - рассказал начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа Солнечногорск, тренер команды Александр Сорокин.

Детско-юношескую школу пилотирования дронов открыли в Солнечногорске и оснастили оборудованием по проекту «Юндроника» Федерации гонок дронов России и «Союза ветеранов боевых действий». За короткое время юнармейцы обучились управлению беспилотными летательными аппаратами на компьютерном симуляторе и освоили полеты на площадке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Солнечногорск

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