Акция по профилактике нарушений на пешеходных переходах прошла в Лобне

Автоинспекторы вместе с родителями учеников школы № 2 в Лобне проверили, как дети и взрослые соблюдают правила дорожного движения, направляясь в учебное заведение. Сотрудникам ГАИ также помогал отряд юных инспекторов движения школы № 2.

Школьникам, которые приезжали на учебу на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности, напомнили, что перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу нужно спешиваться. Внимание родителей, которые привозят детей в школу на автомобиле, акцентировали на необходимости соблюдать правила дорожного движения при остановке.

С 21 октября по 24 ноября в Московской области проходит также социальная акция Госавтоинспекции «Засветись!», целью которой является популяризация использования световозвращающих элементов.

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