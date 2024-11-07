07 ноября 2024, 16:31

Акция по профилактике нарушений на пешеходных переходах прошла в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Профилактическое мероприятие «Пешеход на переход» провели сотрудники Госавтоинспекции в Лобне. Акция была посвящена правилам безопасного перехода через проезжую часть.

Автоинспекторы вместе с родителями учеников школы № 2 в Лобне проверили, как дети и взрослые соблюдают правила дорожного движения, направляясь в учебное заведение. Сотрудникам ГАИ также помогал отряд юных инспекторов движения школы № 2.

Школьникам, которые приезжали на учебу на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности, напомнили, что перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу нужно спешиваться. Внимание родителей, которые привозят детей в школу на автомобиле, акцентировали на необходимости соблюдать правила дорожного движения при остановке.

С 21 октября по 24 ноября в Московской области проходит также социальная акция Госавтоинспекции «Засветись!», целью которой является популяризация использования световозвращающих элементов.

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Лобня ГИБДД Школьники
07 ноября 2024, 16:49
Полицейские Лобни провели для школьников беседы о недопущении экстремизма
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Оперативно-профилактическое мероприятие «Жить без ненависти и вражды» проходит в городском округе. В его рамках сотрудники отделения МВД России побывали в образовательных учреждениях муниципалитета.

Полицейские объяснили школьникам, что такое экстремизм и терроризм и как они могут проявляться в обществе. Ребятам рассказали, какая уголовная и административная ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации за преступления экстремистского и террористического характера.

Учащимся порекомендовали быть осторожными и бдительными, не вступать в подозрительные сообщества и группы в социальных сетях, а также ограничить доступ посторонних лиц к своим аккаунтам. Полицейские призвали школьников сообщать о лицах, которые могут быть причастны к экстремистской и другой противоправной деятельности, в органы внутренних дел.

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Лобня МВД РФ Школьники
07 ноября 2024, 15:21
Руководители подмосковных МФЦ пройдут обучение в Сбербанке
Мингосуправления МО
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Руководители подмосковных МФЦ пройдут обучение по программе Сбербанка. Они улучшат навыки коммуникации с посетителями, а также управленческие компетенции и формирование эффективных команд.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, занятия будут длиться месяц. Они пройдут очно и дистанционно. Участники узнают о методах планирования и организации рабочего процесса, а также научатся решить нестандартные ситуации и справляться с профессиональным выгоранием.

«Обучение руководителей подмосковных офисов „Мои Документы“ проводится на регулярной основе. Данный курс поможет директорам повысить эффективность управления их командами, мотивировать сотрудников и улучшать качество обслуживания посетителей», - отметила директор МФЦ Подмосковья Галина Варганова.

В ведомстве напомнили, что в июне этого года МФЦ Подмосковья и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве.

МФЦ
07 ноября 2024, 15:19
Аллею Славы в Дмитрове благоустроят до конца этого года
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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На Аллее Славы в Дмитрове стартовали работы по благоустройству, которые будут завершены до конца года. Пешеходная зона длиной более 700 метров уже меняет свой облик: обновляются дорожки, устанавливаются новые элементы освещения и видеонаблюдения.

Работы по озеленению уже завершены: высажены кусты, которые не только украшают аллею, но и создают барьер между пешеходной зоной и проезжей частью.

Кроме того, реконструкция затронет памятные таблички с именами Героев Советского Союза и Почетных жителей города. Они будут перенесены на специально оборудованную стену памяти, а сама Аллея получит новые скамейки, урны и качели для удобства горожан. В ходе проверки заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова заверила жителей, что все имена героев будут сохранены.

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Благоустройство Дмитров
07 ноября 2024, 15:07
Гимнастки из Воскресенска заняли призовые места на соревнованиях в Петушках
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В городском округе Петушки прошли соревнования по художественной гимнастике «Осенний листопад». Спортсменки из Воскресенска вернулись домой с наградами.

Участницы продемонстрировали высокий уровень подготовки, заслужив с первого по третье места. Техничные элементы, творческий подход к программам и красивое исполнение упражнений по достоинству оценили как зрители, так и члены жюри. Призовые места стали отражением усердной работы и таланта спортсменок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он оказывает содействие в модернизации стадионов, специализированных центров, спортивных школ и секций, а также в строительстве площадок и зон для воркаута. по всему Подмосковью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск

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