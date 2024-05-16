Акция по обмену мелочи на банкноты пройдет в Подмосковье

По подсчетам финансистов, у каждого жителя России в среднем хранится около 500 монет - это 1,5 килограмма или 850 рублей по сумме. Большая часть мелочи не возвращается в оборот, а оседает в карманах и копилках. «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги и сократит расходы государства на их чеканку.

В прошлом году жители Подмосковья за время «Монетной недели» вернули 439 тысяч монет на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Чаще это были монеты номиналом 10 рублей, но встречались также монеты по пять копеек и по копейке. Редкие 25-рублевые монеты тоже приносили - за две недели сбора их насчитали 446 штук.

Во время акции сдать мелочь можно без комиссии. В обмен дадут бумажные деньги или зачислят их эквивалент на банковскую карту. Список участников и адреса отделений банков, принимающих мелочь, размещен на сайте монетнаянеделя.рф.

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