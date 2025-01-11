Акция по экологичной переработке новогодних елок пройдет в Химках

Живые и искусственные ели необходимо собирать в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Такие пункты приема открыли в каждом муниципалитете Подмосковья. В Химках это площадка «Мегабак» на улице Машинцева, а также пункты на улицах Планерной, Мичурина, в Сходне и Подрезкове.

«Из одной живой елки может получиться около 25 килограмм полезной щепы. Для удобства жителей постарались разместить больше точек вблизи контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. В прошлом году на территории Московской области сдано на переработку более 500 кубометров сырья. В этом сезоне планируем увеличение объемов», - сказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

После отгрузки деревьев, их переработают в щепу в специальных дробилках. Затем часть используют как компост, часть - для производства почвогрунтов.

Материал смогут использовать при высадке деревьев в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Также он пойдет на производство фанеры для производства детских площадок. Акция завершится 10 февраля.