Акция по донорству крови пройдет в Одинцове 21 декабря

Существует несколько требований для доноров: нужно быть совершеннолетним, не иметь инфекций, зависимостей или обострений хронических заболеваний.

Также за 72 часа до сдачи крови нельзя принимать аспирин и анальгетики, а за 48 часов - алкоголь. Рекомендуется легкий завтрак в день донорства и отказ от острой и жирной пищи. Если вы чувствуете недомогание или не выспались, лучше перенести визит.

Донорская акция состоится 21 декабря с 8:30 до 12:00 по адресу: Можайское шоссе, дом 55. Дополнительные сведения можно получить по телефону 8(495)596-27-00.