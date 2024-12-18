18 декабря 2024, 19:35

Акция по донорству крови пройдет в Одинцове 21 декабря

Одинцовская областная больница
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Донорская акция по сдаче крови пройдет в ближайшую субботу в Одинцовской областной больнице. Запасы крови необходимо регулярно обновлять, чтобы помочь пациентам с тяжелым состоянием, таким как онкологические заболевания, постродовые осложнения и травмы после дорожно-транспортных происшествий.

Существует несколько требований для доноров: нужно быть совершеннолетним, не иметь инфекций, зависимостей или обострений хронических заболеваний.

Также за 72 часа до сдачи крови нельзя принимать аспирин и анальгетики, а за 48 часов - алкоголь. Рекомендуется легкий завтрак в день донорства и отказ от острой и жирной пищи. Если вы чувствуете недомогание или не выспались, лучше перенести визит.

Донорская акция состоится 21 декабря с 8:30 до 12:00 по адресу: Можайское шоссе, дом 55. Дополнительные сведения можно получить по телефону 8(495)596-27-00.

Одинцово Благотворительность Врачи
18 декабря 2024, 20:28
Более 180 собак зарегистрировали в ветеринарной клинике в Истре в этом году
Медиасток.рф
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В этом году в округе официально зарегистрировали более 180 собак в ветеринарной клинике. С сентября прошлого года эта процедура обязательна в Подмосковье.

В этом году в Истринской ветеринарной клинике была зарегистрирована 181 собака. Этот закон вступил в силу в прошлом году. Поэтому владельцам собак необходимо регистрировать своих питомцев. Каждой собаке присваивается уникальный номер, а информация о ней заносится в специальную электронную систему. Регистрацию необходимо провести в течение 14 дней после достижения собакой возраста трех месяцев. В округе процедуру прошли не только беспородные животные, но и немецкие овчарки, стаффордширские терьеры, мопсы и йоркширские терьеры.

Кроме это, необходимо вакцинировать животных: в 2024 году в Истринской ветеринарной клинике было вакцинировано 2210 собак и 1720 кошек. Также в этом году врачи клиники вакцинировали четырех енотов и одну лисицу.

Больницы Истра Собаки
18 декабря 2024, 19:33
Фестиваль многодетных семей прошел в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В школе «Гармония» состоялся яркий фестиваль под девизом «Крепкая семья — сила России». Традиционное мероприятие объединило самых творческих и активных представителей многодетных семей Можайского округа, став настоящим праздником любви, взаимопонимания и семейного счастья.

Участников фестиваля приветствовали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова, заместитель главы округа Елена Заболотная и заместитель начальника управления образования и отраслей социальной сферы Жанна Василенкова.

«Крепкая семья - это основа любого государства. Любовь к нашей стране, преемственность поколений, традиции - все начинается с семьи. Благодарю всех участников фестиваля - вы являетесь примером теплых и близких семейных отношений», - подчеркнул глава округа Денис Мордвинцев.

Особую благодарность за организацию мероприятия выразили Татьяне Шумаковой, которая является идейным вдохновителем фестиваля многодетных семей. Она была отмечена благодарственным письмом за вклад в развитие семейных ценностей.

В фестивале приняли участие семь многодетных семей: Власовы, Мироновы, Шелепенковы, Гейда, Деньковы, Шпаковы и Латышевы. Каждая семья подготовила уникальный образ - музыкальный, народный, спортивный и другие. Несмотря на различия в увлечениях и традициях, всех объединяли любовь, уважение и взаимопонимание.

Семьи представили видеоролики «Один день из жизни семьи», участвовали в рубрике «вопрос-ответ» и порадовали гостей творческими номерами. Завершилось мероприятие вручением памятных ценных призов всем участникам.

Фестиваль стал ярким примером того, как важно сохранять семейные традиции, делиться теплом и поддерживать друг друга.

Семья Фестивали Можайск
18 декабря 2024, 19:24
Победителей конкурса по робототехнике наградили в Люберцах
Министерство образования МО
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Финал областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее» прошел в Люберцах. Мероприятие организовали в гимназии № 16 «Интерес».

На отборочный этап конкурса поступило более 200 заявок из 30 муниципалитетов Подмосковья. В финале участники представили более 50 инновационных проектов, из которых жюри выбрали 15 победителей в различных номинациях и возрастных категориях.

Директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев рассказал, что в финале участвовали 66 школьников, которые представили практико-ориентированные разработки, направленные на улучшение качества жизни. Среди проектов были модели умных домов, системы безопасности, роботы-помощники, игрушки и решения для благоустройства территорий.

В числе победителей оказался 11-летний Александр Татаринцев из Богородского городского округа. Его проект автоматизированного инкубатора для куриных яиц, управляемого через смартфон, произвел впечатление на экспертов.

Александр объяснил, что с помощью упрощенного языка программирования C он автоматизировал процессы циркуляции воздуха, обогрева, увлажнения и перемещения яиц. По его словам, систему можно контролировать со смартфона, в отличие от других аналогичных инкубаторов.

Помимо презентаций проектов, для участников финала организовали мастер-классы, где школьники создавали деревянные ночники с подсветкой и программировали теплицы для выращивания различных культур.

Люберцы Молодежь Школьники конкурсы Образование
18 декабря 2024, 19:05
Итоги работы коммунальных служб за год подвели в Подольске
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В городском округе Подольск подвели итоги работы коммунальных служб за текущий год. Благодаря активной модернизации инженерных сетей количество аварий на системах теплоснабжения сократилось на 60%, а на горячем водоснабжении — на 50%.

В рамках долгосрочной программы до 2025 года запланировано проведение 28 мероприятий по капитальному ремонту трубопроводов общей протяженностью 13,9 километра. В целом до конца 2026 года планируется реконструировать 53 километра инженерных сетей.

Как отметил глава округа Григорий Артамонов, в 2024 году особое внимание будет уделено объектам теплоснабжения. «Подольская теплосеть» уже провела значительный объем работ: заменено и отремонтировано более четырех километров сетей, обновлены центральные тепловые пункты и котельные. Эти меры позволили качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду.

По государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли оборота с отходами» в Подольске модернизировали оборудование на трех котельных, расположенных на улицах Победы, Ульяновых и Заводской. Это улучшило качество отопления для почти 300 многоквартирных домов и 32 социальных объектов. В ближайшее время планируется также обновить внешний облик этих котельных.

В микрорайоне Силикатная построили новые сети теплоснабжения, а в Климовске капитально отремонтировали свыше восьми километров трубопроводов. Работы продолжатся и в 2025 году: по долгосрочным контрактам предстоит реконструировать 9,7 километра теплосетей в пяти микрорайонах округа, причем половина от этого объема уже выполнена.

Модернизация коммунальной инфраструктуры позволяет не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и значительно повысить надёжность систем теплоснабжения и водоснабжения в округе.

Подольск ЖКХ Отопление

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