Акция по донорству крови пройдет в МОНИКИ
Донорская акция пройдет в МОНИКИ имени Владимирского с 19 по 26 апреля. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донации.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, акцию приурочили к Национальному дню донора.
Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени Владимирского Марина Пиховкина пригласила жителей Подмосковья сдать кровь для помощи всем нуждающимся.
«В день донации необходимо позавтракать и отказаться от курения, а накануне исключить из рациона жирные и молочные продукты, а также алкоголь», - рассказала Пиховкина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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