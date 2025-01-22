Акция по донорству крови пройдет в Химках 23 января

Акция стартует в 9:00 и завершится в 13:00. Наградой донорам за смелость и самоотверженность станет денежная компенсация и питательный завтрак. Все участники перед началом процедур пройдут обязательный медицинский осмотр: сдадут необходимые анализы и проверят давление.

«Быть донором крови - очень благое дело. Это не затрачивает много времени, но это может помочь человеку пойти на поправку», - отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Собранный материал направят в госпиталь имени Вишневского. Донорская кровь поможет в лечении пациентов, восстанавливающихся после операций, страдающих от гематологических и онкологических заболеваний или тяжелых травм.