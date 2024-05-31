31 мая 2024, 12:03

Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске

Читайте нас в: Google Новости

Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожной станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. К ней присоединился заслуженный артист России Сергей Куприк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Куприк поучаствовал в акции безопасности вместе с представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрации муниципалитета. Жителям и гостям округа вручили воздушные шары и памятки с правилами поведения на железной дороге.

«Основная цель акции - привлечь внимание жителей, которые ежедневно пользуются железнодорожной инфраструктурой. Благодаря таким мероприятиям мы уверены, что солнечногорцы и гости нашего округа будут более ответственно относиться к собственной безопасности и не станут переходить пути в неположенных местах либо перебегать пути перед электропоездом», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Солнечногорск
31 мая 2024, 12:59
Подмосковная команда механиков поучаствовала в тренировке к чемпионату «Профессионалы»
Министерство образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сборная команда Подмосковья поучаствовала в тренировочном турнире перед межрегиональным этапом всероссийского чемпионата «Профессионалы». Студенты Раменского колледжа соревновались с конкурсантами из Москвы в компетенции «Мехатроника».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, главными соперниками подмосковной команды стали студенты Политехнического колледжа имени Годовикова.

«Соревнования позволили участникам не только показать свои навыки, но и обменяться опытом. Желаем удачи конкурсантам и экспертам на межрегиональном этапе, который состоится уже в июне на площадке корпоративного чемпионата госкорпорации Росатом в Екатеринбурге», - пояснили в ведомстве.

Конкурсанты на скорость выполнили задачи по монтажу, программированию и запуску автоматизированных линий, а также их техническому обслуживанию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское Образование Росатом
31 мая 2024, 12:57
Подмосковные росгвардейцы поздравили школьников с наступающим Днем защиты детей
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники подмосковной Росгвардии организовали для школьников из Балашихи, Королева и Орехово-Зуева экскурсии по подразделениям, а также увлекательную викторину. Мероприятия приурочили ко Дню защиты детей.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники Балашихинского ОВО пригласили школьников на «День открытых дверей» - дети увидели место работы правоохранителей. Ребятам показали элементы экипировки сотрудников вневедомственной охраны, рассказали о правилах ведения радиообмена и предложили желающим побывать внутри служебного автомобиля.

В Королеве росгвардейцы навестили дошкольников и предложили им поучаствовать в викторине, а в Орехово-Зуеве стражи порядка поздравили участников фитнес-фестиваля «Выше радуги» с предстоящим праздником и вручили им сладкие подарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила Росгвардия Школьники
31 мая 2024, 12:45
Новые парковки в ЖК «Императорские Мытищи» появятся летом
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел выездную администрацию ЖК «Императорские Мытищи». На ней обсудили вопросы размещения контейнерных площадок, благоустройства и инфраструктуры с жителями.

Иван Васильевич отметил, что район является новым и все еще находится в процессе формирования, строительство не завершено, что временно создает неудобства для жителей. Он указал на проблему невозможности доступа спецтехники на территорию ЖК, из-за чего контейнеры вынесены за пределы внутридомового пространства, но в ближайшее время площадки для них приведут в порядок.

В течение лета застройщик должен завершить строительство парковочных мест. Планируется решить вопрос передачи имущества в течение недели, чтобы определить ответственных за содержание территорий нового микрорайона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Мытищи Строительство
31 мая 2024, 12:36
Праздничные программы к 225-летию Пушкина пройдут в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Пушкинская неделя, посвященная 225-й годовщине со дня рождения великого поэта, начнется в парках Подмосковья 2 июня. Подробности рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В одинцовском парке «Захарово» праздник состоится 2 июня. Для посетителей приготовили концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. На празднике выступит Московская областная филармония, оркестр «Русские узоры» и ансамбль «Русский тембр».

В некоторых округах проведут тематические квесты. Например, в шатурском парке «Крестов брод» в 12:00 ждут детей на захватывающее путешествие в мир литературных произведений Пушкина. Победители получат сладкие угощения.

Подробную программу и время ее проведения можно узнавать в соцсетях своих городских парков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Парки

Новости по теме