Акция по безопасности на железной дороге прошла в Одинцове

Готовность поликлиники в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе превысила 60%. Она будет рассчитала на одну тысячу посещений в смену. Учреждение планируют открыть к концу 2024 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, строительство поликлиники идет в графике. На площадке трудятся 60 человек и две машины. Сейчас они обустраивают кровлю и фасад, а также ведут отделку и монтаж коммуникаций. Весной строители приступят к благоустройству территории.

На первом этаже поликлиники будут работать кабинеты забора крови и приема биоматериала, гардероб, регистратура, неотложная помощь и врач-инфекционист. Там откроют аптечный пункт, а также кабинеты массажа и лечебной физкультуры для детей.

Учреждение построят доступным для инвалидов. Там будут работать лифты и специальные санузлы, а входы расположат на уровне земли.

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