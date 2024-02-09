Акция по безопасности на железной дороге прошла в Мытищах

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«Газпром теплоэнерго МО» рассказал об отоплении Воскресенска в период усилившихся морозов. Сейчас все котельные работают в штатном режиме, а в случае необходимости для подачи тепла и горячей воды задействуют резервные мощности.

Воскресенский филиал «Газпром теплоэнерго МО» сообщил, что держит на особом контроле ситуацию с теплоснабжением потребителей. Сейчас все котельные работают в штатном режиме, отпуск тепла и горячей воды проводится в соответствии с температурным графиком.

Если температура воздуха понизится до критических значений, коммунальщики задействуют блочно-модульные котельные, которые сейчас находятся в резерве.

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