09 февраля 2024, 15:10

Акция по безопасности на железной дороге прошла в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Рейд по обеспечению безопасности прошел на станции Тайнинская в Мытищах. Пассажирам напомнили важность соблюдения правил поведения вблизи железной дороги.

Участие в акции принял главный инспектор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Максим Корнев и представители транспортной полиции.

«Основная наша цель - проинформировать жителей, что они должны быть максимально внимательны на железнодорожных путях», - сообщил Максим Корнев.

Волонтеры провели профилактические беседы на станции Тайнинская с пассажирами и раздали наглядный агитационный материал.

Отметим, что такие профилактические мероприятия проводятся на станции регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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РЖД Мытищи
09 февраля 2024, 15:14
Резервные котельные задействуют в Воскресенске в случае критического похолодания
«Газпром теплоэнерго МО»
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«Газпром теплоэнерго МО» рассказал об отоплении Воскресенска в период усилившихся морозов. Сейчас все котельные работают в штатном режиме, а в случае необходимости для подачи тепла и горячей воды задействуют резервные мощности.

Воскресенский филиал «Газпром теплоэнерго МО» сообщил, что держит на особом контроле ситуацию с теплоснабжением потребителей. Сейчас все котельные работают в штатном режиме, отпуск тепла и горячей воды проводится в соответствии с температурным графиком.

Если температура воздуха понизится до критических значений, коммунальщики задействуют блочно-модульные котельные, которые сейчас находятся в резерве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Отопление Газпром Воскресенск
09 февраля 2024, 15:07
Агрокомплекс по выращиванию овощей нарастит производство в Электростали
Нина Басистая
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Универсальный тепличный комплекс по выращиванию овощей работает в Электростали в 2018-го года. Сейчас там трудятся около 400 человек, однако предприятие готово принять на работу новых сотрудников.

Агрокомплекс не раз становился участником региональных программ и проектов. Одно из главных направлений развития предприятия - увеличение производительности труда. Как отметила ведущего специалиста по подбору, адаптации и развитию персонала Виктория Шилова, для сотрудников создают комфортные условия труда. Это достойная зарплата, соцпакет с полисом ДМС, возможности карьерного роста и многое другое.

Ежедневно на комплексе собирают до 15-16 тысяч овощей. Продукция под маркой «Иванисово» можно встретить на прилавках магазинов по всему Подмосковью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Электросталь
09 февраля 2024, 14:59
Работники «Мособлпожспаса» освободили запертого в собственной квартире мужчину
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособолпожспаса» освободили запертого в квартире мужчину, оставшегося без ключей и мобильного телефона. Как оказалось, жителя Одинцова закрыла его знакомая.

По словам заместителя начальника 244-й пожарной части Романа Яковлева, хозяин квартиры привел в гости знакомую, которая закрыла дверь на ключ и забрала телефон. Крики о помощи услышали соседи, они же и вызвали спасателей.

«Прибыв по указанному адресу, работники пожарно-спасательной части в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и освободили мужчину», - пояснил Яковлев.

Он добавил, что медицинская помощь хозяину квартиру не потребовалась.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спасатели
09 февраля 2024, 14:17
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об открытии ИП
Unsplash
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Бесплатный вебинар для предпринимателей проведут в Подмосковье 14 февраля. Его посвятят открытию своего дела в статусе ИП.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар организует центр «Мой бизнес». Спикером выступит предприниматель, аттестованный главный бухгалтер-практик Алена Стадник. Она расскажет о нюансах статуса ИП, как правильно принять сотрудника на работе, какую выбрать систему налогообложения и многое другое.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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