Акция памяти жертв блокадного Ленинграда прошла в библиотеке в Балашихе

Учащиеся узнали о тяжелых испытаниях, которые пережили жители осажденного Ленинграда. Они услышали о голоде и холоде, а также о героической защите и обороне города на Неве советскими солдатами. В рамках программы была представлена видеопрезентация, в которой использовались кадры военной хроники, фотографии и книги, запечатлевшие жизнь в блокадном Ленинграде.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В начале осады в городе уже наблюдался недостаток продовольствия, что привело к ужасному голоду. 27 января стал знаковым днем, когда Ленинград был полностью освобожден от блокады.

Это мероприятие стало важным шагом в воспитании чувства патриотизма и уважения к истории среди молодого поколения, напоминая о стойкости и мужестве людей, переживших эти трагические дни.