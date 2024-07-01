Акция памяти ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Воскресенске

Партийный проект «Единой России» «Футбольное долголетие» вновь реализуют в Воскресенске. Первая тренировка уже прошла. Впереди не только спортивные состязания, но и встречи со спортсменами, мастер-классы и лекции.

Большинство участников - сторонники партии «Единая Россия». Проект запустили в округе в 2023 году. Его миссия - активно вовлекать жителей округа старше 60 лет в спортивную жизнь.

Кроме соревнований на поле, в рамках «Футбольного долголетия» также пройдут социально-значимые мероприятия. Их участники посетят школы и детские дома с лекциями о здоровом образе жизни и спорте. Также состоятся дворовые турниры и тренировки.

«Проект нацелен на представителей старшего поколения. Он не только укрепит здоровье участников, но и станет инструментом социализации и личностного развития», - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска, координатор местного партпроекта Сергей Слепов.

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