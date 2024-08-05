Акция «Ожившие страницы» прошла для юных жителей Дмитрова
Коллектив филиала «На Большевистской» Центрального дома культуры «Созвездие» организовал акцию «Ожившие истории». Детям, играющим на площадке, рассказали историю книжки-раскраски.
Ребятам рассказали, что первые раскраски появились в Нью-Йорке в 1880 году в одном из издательств. Среди детей они стали популярны в 1960-е годы. Девочки с удовольствием разукрашивали сказочных героев и персонажей мультфильмов, а мальчики - автомобили и самолеты.
Детям раздали карандаши, они разрисовали пейзажи, персонажей из Смешариков и фрукты. Все весело и познавательно провели время.
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