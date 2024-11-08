Акция «Отправь открытку из музея» началась в Химках

Читайте нас в:

Правила установлены такие же, как в обычном почтовом отделении. Необходимо написать текст, указать адрес, наклеить марку и опустить открытку в специальный ящик.

«Мы издали ряд видовых открыток, где изображены узнаваемые места города. Таким образом мы хотим, чтобы о нас узнавали туристы», - поделилась директор галереи имени Горшина Марина Самбур.

Выставка будет действовать до 30 ноября. Также напомним, что в галерее можно увидеть уникальные произведения искусства XIX–XX веков всех стилей и направлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».