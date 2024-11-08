08 ноября 2024, 15:51

Акция «Отправь открытку из музея» началась в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Акцию «Отправь открытку из музея!» запустили в галерее имени Горшина в Химках. Гости музея могут не только полюбоваться открытками с памятными местами округа, но и отправить такую родным и близким.

Правила установлены такие же, как в обычном почтовом отделении. Необходимо написать текст, указать адрес, наклеить марку и опустить открытку в специальный ящик.

«Мы издали ряд видовых открыток, где изображены узнаваемые места города. Таким образом мы хотим, чтобы о нас узнавали туристы», - поделилась директор галереи имени Горшина Марина Самбур.

Выставка будет действовать до 30 ноября. Также напомним, что в галерее можно увидеть уникальные произведения искусства XIX–XX веков всех стилей и направлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Музеи
08 ноября 2024, 15:45
Конференция «Единой России» прошла в Пушкино
Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
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Члены местного отделения партии собрались на четвертой конференции. На мероприятии подвели итоги 2024 года и внесли изменения в состав политсовета.

Исполнительный секретарь отделения, депутат Московской областной думы Михаил Ждан отчитался о проделанной местным политическим советом работе. В муниципалитете при поддержке председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуют много важных проектов. В сентябре текущего года прошли довыборы в совет депутатов по двум избирательным округам. Партийцы проводят значительную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Отделение «Единой России» округа Пушкинский насчитывает более 1700 членов партии и около двух тысяч сторонников.

«Все люди идейные, патриоты своей страны, готовые работать на благо жителей», - рассказал руководитель муниципалитета Максим Красноцветов.

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Пушкино «Единая Россия»
08 ноября 2024, 15:35
Стратегическая сессия по развитию городского округа началась в Дубне
Пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Будущее наукограда обсудят на мероприятии, в котором участвуют представители Агентства стратегических инициатив и Объединенного института ядерных исследований. Результаты сессии станут основой стратегии социально-экономического развития Дубны.

Президент России Владимир Путин в 2023 году поддержал развитие территорий с высоким научно-технологическим потенциалом. Дубна участвует в программе АСИ как один из пилотных городов.

Делегация агентства побывала на научных, образовательных и культурных объектах города и в Объединенном институте ядерных исследований. Гости отметили, как преобразилась Дубна после масштабных работ по благоустройству левобережной части.

Участники сессии внесли предложения по улучшению социальной инфраструктуры и городской среды, механизмам финансирования и развитию туристического потенциала.

«Дубна это не только город науки, но и город высокого промышленного потенциала. Это ставит перед нами ряд вызовов в том, чтобы сделать город комфортным, благоустроенным и современным», - сказал глава округа Максим Тихомиров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Наукоград Дубна
08 ноября 2024, 15:24
Творческий вечер для пенсионеров провели в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Воскресенском Доме культуры «Красный горняк» прошел вечер «Душевные встречи», который собрал людей пожилого возраста. Гости наслаждались общением, конкурсами и выступлениями.

В уютной обстановке, с накрытыми столами и ароматным чаем, люди могли отдохнуть и насладиться вечерним общением. Программа включала различные развлечения, где каждый участник мог проявить себя. Викторины, конкурсы, разгадывание загадок и шутки помогли создать атмосферу веселья и задора.

Особую атмосферу добавили музыкальные номера воскресенских солистов, исполнивших хиты восьмидесятых. Эти песни вызвали у гостей яркие эмоции и воспоминания о прошлом. В завершение вечера все с удовольствием танцевали, подпевая знакомым мелодиям. «Душевные встречи» стали отличным поводом для того, чтобы провести время с друзьями и поделиться радостью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Воскресенск
08 ноября 2024, 15:24
Правила безопасной осенней рыбалки напомнили в «Мособлпожспасе»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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В ноябре, пока водоемы еще не покрылись льдом, многие рыбаки отправляются на осеннюю рыбалку. Однако, пренебрегая безопасностью, некоторые могут оказаться в беде. Работники управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают об опасностях на водоемах в этот сезон.

Заместитель начальника 286-й пожарно-спасательной части Владимир Ремизов отметил, что осенью на реках и озерах много людей, стремящихся к удачному улову, часто забывающих о безопасности. Специалисты предупреждают, что сильный ветер и холодная вода могут привести к трагедии, поэтому риск ради рыбы не оправдан.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили, что сейчас температура воздуха и воды значительно снижается, поэтому даже несколько минут в ледяном водоеме могут привести к переохлаждению и неприятным последствиям», - пояснил Ремизов.

Перед рыбалкой рекомендуется сообщить близким о своих планах и времени возвращения, взять заряженный телефон, аптечку в водонепроницаемой упаковке и спасательный жилет. Отправляясь на лодке, важно проверить ее на наличие дефектов. Помимо этого, спасатели советуют избегать выхода на воду в ветреную, дождливую погоду и ночью. Также стоит учитывать прогноз погоды и собственное состояние, а от алкоголя лучше отказаться, так как он притупляет реакцию и внимание.

Спасатели Рыбалка

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