23 мая 2024, 20:04

Акция «Онкоскрининг. Здоровая кожа» пройдет в Мытищах 25 мая

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Центре амбулаторной онкологической помощи в Мытищах пройдет профилактическая акция «Онкоскрининг. Здоровая кожа». Она состоится 25 мая и для участия не потребуется предварительная запись.

В рамках этого мероприятия каждый житель, достигший 18 лет, сможет пройти диагностику, получить консультацию у онкологов и других специалистов. В рамках акции доступна маммография, рентген-исследование органов грудной клетки, а также возможность сдать ПСА-тест на рак простаты для мужчин старше 40 лет.

Пациенты смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию специалистов, таких как онкологи, урологи, гинекологи, оториноларингологи и стоматологи, все за один день. Будут предоставлены различные диагностические процедуры, включая забор анализов, кардиограмму, рентгенодиагностику и маммографию.

Отметим, что благодаря подобным акциям с начала года выявлено восемь случаев онкологии на ранних стадиях, что позволило пациентам получить своевременное лечение.

Пройти осмотр жители смогут 25 мая в поликлинике № 1, в Центре амбулаторной онкологической помощи, 8 этаж, с 8:00 до 14:00. Адрес: улица Воровского, дом 2.

Необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Мытищи Врачи Онкология
23 мая 2024, 20:25
Безопасность ЕГЭ в Подмосковье обеспечат более 500 правоохранителей
Фото: Министерство образования МО
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Старшеклассникам Подмосковья предстоит пройти важное мероприятие — государственную итоговую аттестацию, которая продлится с 23 мая по 4 июля. В целях обеспечения безопасности учащихся принято решение привлечь более 500 сотрудников полиции, которые будут работать в пунктах проведения экзаменов на 261 объекте образования.

Главное управление региональной безопасности и Министерство образования Московской области поручили городским округам провести дополнительные инструктажи для администраций школ и сотрудников охранных организаций по работе при получении информации о противоправных действиях или их совершении.

Кроме того, регионом поручено провести осмотр помещений при участии полиции, организовать проверку работоспособности технических средств безопасности, а также усилить контрольно-пропускной режим.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, сотрудники оперативных групп экстренного реагирования будут немедленно направлены в пункты проведения экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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ЕГЭ Экзамены Полиция Образование
23 мая 2024, 20:09
«Будем развивать отношения во всех направлениях». Воробьев — о сотрудничестве с Узбекистаном
Пресс-служба губернатора Московской области
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Подмосковье будет развивать сотрудничество с Андижанской областью Узбекистана. Речь идет о создании особых и специальных экономических зон, развитии экспорта и импорта, обмене опытом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил будущие проекты с хокимом этого региона Шухратбеком Абдурахмановым.

Встреча прошла в преддверии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте. Мероприятие состоится на днях и его посетит президент России Владимир Путин. Также в нем примет участие и делегация Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье радо приветствовать узбекских партнеров. Накануне большого государственного мероприятия у делегаций состоялись плодотворные переговоры по взаимному обмену, инвестициям и другим важнейшим вопросам развития регионов.

«Хочу поблагодарить уважаемого хокима Шухратбека Абдурахманова. Надеюсь, что мы дальше будем развивать отношения во всех ключевых направлениях, которые важны для наших стран», - указал Воробьев.

Руководитель Андижанской области поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что будет ждать губернатора Подмосковья с визитом в Ташкенте.

На встрече узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Light Industrial в Подмосковье - это готовые производственные и складские помещения для быстрого запуска бизнеса. Представители Узбекистана намерены изучить один из лучших примеров воплощения этого проекта в городе Есипово в Солнечногорском городском округе.

Для Московской области Узбекистан является одним из важнейших партнеров. В прошлом году торговый оборот увеличился на 6,5%, причем Подмосковье экспортировало медицинские препараты, изделия из стали, древесину и продукцию из нее.

В 2023 году один из крупнейших производителей средств защиты растений в России, компания «Щелково Агрохим», запустила производство в Самарканде. Планируется, что к следующему году она сможет обеспечить четверть рынка Узбекистана пестицидами, необходимыми для сельского хозяйства.

Еще одна компания из Подмосковья, «Инфаприм», занимающаяся производством детского питания, заинтересована в распространении своего проекта в Ташкентской Особой экономической зоне.

Московская область занимает лидирующее место в России по развитию инвестиционной и промышленной инфраструктуры. На территории региона расположено пять особых экономических зон, 69 промышленных парков и 19 индустриальных технопарков.

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Андрей Воробьев Отношения Бизнес Узбекистан
23 мая 2024, 19:48
Открытый урок «Цифровая грамотность и кибербезопасность» провели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Открытый урок «Цифровая грамотность и кибербезопасность» познакомил школьников из Мытищ с особенностями онлайн-покупок. Более 50 учеников седьмых классов школы № 27 и лицея № 34 узнали, как безопасно осуществлять покупки в интернете. Мероприятие прошло в формате онлайн.

На уроке рассмотрели такие важные аспекты, как социальная инженерия, безопасные сделки, процесс верификации и защищенный чат. Ребята научились отличать надежного продавца от мошенника, сформулировали ключевые правила безопасности при онлайн-покупках и узнали больше об интернет-угрозах, связанных с совершением сделок.

Открытый урок организован в рамках всероссийского просветительского проекта Минцифры России при поддержке Минпросвещения России.

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Мытищи Школьники
23 мая 2024, 19:34
Итоги сезона подвели в спортивной школе ЦДЮС в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В спортивной школе ЦДЮС в Мытищах на традиционном празднике подвели итоги завершившегося сезона. Всего 22 воспитанника школы попали в сборные команды России, а 101 — в сборные Подмосковья.

Более 1,2 тысячи спортсменов занимаются в спортивной школе, обучаясь различным видам спорта: боксу, кикбоксингу, спортивной борьбе, всестилевому карате, дзюдо, самбо, универсальному бою, пауэрлифтингу, футболу и мини-футболу. Им помогают 40 высококвалифицированных тренеров-преподавателей.

За год в школе подготовлен один мастер спорта международного класса, шесть мастеров спорта России, 26 кандидатов в мастера спорта, а 150 спортсменов успешно прошли нормативы для спортивных и юношеских разрядов и 187 человек удостоены именной стипендии главы округа.

За выдающиеся достижения в сезоне коллектив спортивной школы награжден грантом губернатора Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Спортсмены Мытищи

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