Акция «Окна Победы» стартовала в Мытищах

На пороге Дня Победы окна украшают всем тем, что напоминает о празднике: от ярких флагов и георгиевских лент до орденов и медалей, а также гвоздик, букетов сирени, стай журавлей и голубей, символизирующих мир. Эти украшения приносят в дома праздничное настроение, одновременно вызывая чувства радости и печали, а также укрепляя веру в будущие успехи нашей армии.

В этой акции активно участвуют школы. Например, учащиеся школы № 3 имени Бориса Феофанова уже преобразили окна своего учебного заведения, используя тематические трафареты и символы, отражающие дух Великой Победы.

К участию в акции приглашается каждый, кто хочет выразить свою благодарность и уважение к героям Великой Отечественной войны.

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