Акция «Огненные картины войны» прошла в Луховицах

В Шатуре прошла акция «Свеча памяти», посвященная 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сотни жителей городского округа собрались у Вечного огня, чтобы почтить память погибших воинов.

Памятное мероприятие началось с торжественного митинга, на котором прозвучали речи о необходимости помнить и чтить подвиги предков. После чего участники акции выложили из 400 свечей надпись «Шатура помнит».

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны из городского округа на фронт ушли более 30 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой. Акция «Свеча памяти» стала еще одним напоминанием о великой жертве, принесенной во имя мира и свободы.

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