Акция «Ночь в парке» собрала 45 тысяч участников в Подмосковье

Сотрудники лесной охраны заметили редкую птицу во время обхода территории Дмитровского лесничества. Серая цапля охотилась и стояла неподвижно, что позволило специалистам сфотографировать ее.

Солнечный свет и тени окрасили тело птицы в серо-голубые тона, создавая контраст с ее тонкой белой шеей. Неподвижная поза сделала цаплю похожей на статую. В этот момент она охотилась на мелкую рыбу.

В средней полосе России серые цапли образуют колонии для гнездования. Подмосковье служит домом для нескольких таких семей, находящихся под защитой природоохранного законодательства. Иногда люди находят птенцов цапли на земле в период их вылета из гнезд. Специалисты просят не пытаться «спасать» детенышей, а оставлять их в естественной среде обитания.

Мир насчитывает более 60 видов цапель. Самые крупные представители достигают полутора метров в высоту, а самые мелкие - не превышают 50 сантиметров. Цапля откладывает до семи яиц за год.

Эти птицы часто стоят в воде на одной ноге, чтобы согреть вторую конечность от холодной воды. Цапля способна сохранять такую позу несколько часов.

Большинство видов цапель питаются земноводными и пресмыкающимися. Некоторые охотятся на мелких млекопитающих, таких как кроты и мыши, а также на других птиц, включая чаек. Яйца цапли имеют заостренную форму с обоих концов, что отличает их от куриных яиц.

Пух цапли обладает уникальным свойством: по мере роста он превращается в порошок, равномерно покрывающий перья и защищающий их от намокания.

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