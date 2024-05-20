Акция «Ночь в музее» прошла в выставочном комплексе «Артишок» в Химках

Гости музея могли послушать произведения русских и зарубежных композиторов, в том числе Чайковского, Рахманинова, Шопена и Бизе. Вечер вокальной музыки «Ты куда летишь…?» посетили лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Татьяна Духина исполняла сопрано, а Александр Дворянов играл на фортепиано.

«В этом году акция была приурочена к Году семьи и прошла под лозунгом „Из поколения в поколение. Семейные реликвии“. Примечательно, что камерный концерт написали специально для обстановки музейного пространства, чтобы каждый зритель смог погрузиться в антураж картин и скульптур», - отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

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