Акция «Неделя доброты и щедрости» прошла в Ленинском округе

В 2024 году в акции приняли участие муниципальные учреждения. Дети из общества инвалидов смогли бесплатно посетить кинотеатр «Искра» в Видном, где для них провел развлекательную программу клоун Алекс, а после был организован просмотр фильма.

Ребята с ОВЗ побывали в Московском цирке на проспекте Вернадского. Члены местной организации Всероссийского общества инвалидов получили в подарок новые стрижки и маникюр от салонов красоты и барбершопов, а также поиграли в боулинг.

В течение недели в супермаркетах Ленинского округа стояли «добрые корзины», куда покупатели клали продукты и сладости, чтобы порадовать нуждающихся жителей перед Новым годом.