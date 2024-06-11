Акция «Научись плавать» прошла в бассейне поселка Селятино
Акция «Научись плавать» прошла во всех спортивно-оздоровительных центрах Подмосковья 10 июня. К ней присоединился и бассейн «Софьино» сельского поселения Селятино Наро-Фоминского городского округа. Цель программы — научить детей уверенно держаться на воде в преддверии купального сезона, а также рассказать о правилах поведения у открытых водоемов.
Обучающая программа рассчитана как на ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях, так и на воспитанников лагерей круглосуточного проживания. Занятие с детьми проводят профессиональные тренеры, а в некоторых организациях еще и инструкторы от ГУ МЧС России по Московской области.
Заведующая плавательным бассейном «Софьино» Оксана Ефремова отметила, что самое главное - это научиться безопасно плавать.
«Дети должны также понимать, насколько опасно иногда бывает просто пробежаться по полу бассейна без тапочек, которые необходимы, чтобы не скользить. Дети рады сегодняшний акции, с удовольствием учатся плавать. А мы рады вдвойне от того, что им это интересно. Мы готовы наших детей поддерживать во всем», - пояснила Ефремова.
Поддержке детей в любых спортивных инициативах государство уделяет большое значение, поэтому и Наро-Фоминский городской округ ставит популяризацию здорового образа жизни среди молодежи на первый план.
Большинство летних лагерей по всему Подмосковью включают в обязательную программу спортивные занятия, оздоровительные мероприятия и активно-развлекательную деятельность.
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