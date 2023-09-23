Акция «Наш лес. Посади свое дерево» собрала в Ивантеевке жителей всех поколений

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«Я - Василиса Прекрасная. Мне три с половиной года. Ждем с бабушкой маму. Пока ждем, я успела посадить два дерева», - рассказала самая маленькая участница акции в Ивантеевке.

«Прекрасная инициатива! Честно говоря, я не знала о проведении акции - мы просто гуляли на детской площадке. Смотрим - сажают кустарники. Конечно же, приняли участие. Дочь посадила свое первое в жизни дерево. Обещаем следить за ним и поливать», - рассказала мама Есении Орловой.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители.

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