Акция «Мастерская Деда Мороза» началась в Богородском округе

Депутаты Богородского округа проводят серию мастер-классов для детей по изготовлению новогодних игрушек. В Центре объединения гражданских инициатив «Единые», действующем на базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», проходят увлекательные мастер-классы для детей по росписи деревянной елочной игрушки, на них приглашают детей участников СВО и многодетные семьи.

Помогают творить ребятам Дедушка Мороз, Снегурочка, молодогвардейцы, активисты Богородского корпуса организации «Волонтеры Подмосковья», депутаты Богородского округа. Ребята узнают об истории возникновения елочных украшений и их разновидностях, о различных способах и материалах для изготовления игрушек. Каждый участник мастер-класса также может написать письмо Деду Морозу и загадать новогодние желания под волшебной елочкой.

«МастЕРская Деда Мороза» уже становится доброй и приятной традицией. Так мы можем подарить детям новогоднее настроение, приобщить их к творчеству, и при этом пообщаться с родителями, узнать, что их волнует, » - рассказал депутат Богородского округа Павел Ермилов.

Пока ребята занимаются творчеством, взрослые могут задать вопросы депутатам фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа. В теплой и дружеской атмосфере родители обсуждают волнующие их вопросы, получая консультации по их решению.