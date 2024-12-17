17 декабря 2024, 15:55

Акция «Мастерская Деда Мороза» началась в Богородском округе

Медиасток.рф
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Партийный проект «МастЕРская Деда Мороза» действует в Богородском округе. Для детей проходят увлекательные мастер-классы по росписи деревянной елочной игрушки. В масштабной праздничной акции уже успели принять участие дети участников СВО и многодетные семьи.

Депутаты Богородского округа проводят серию мастер-классов для детей по изготовлению новогодних игрушек. В Центре объединения гражданских инициатив «Единые», действующем на базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», проходят увлекательные мастер-классы для детей по росписи деревянной елочной игрушки, на них приглашают детей участников СВО и многодетные семьи.

Помогают творить ребятам Дедушка Мороз, Снегурочка, молодогвардейцы, активисты Богородского корпуса организации «Волонтеры Подмосковья», депутаты Богородского округа. Ребята узнают об истории возникновения елочных украшений и их разновидностях, о различных способах и материалах для изготовления игрушек. Каждый участник мастер-класса также может написать письмо Деду Морозу и загадать новогодние желания под волшебной елочкой.

«МастЕРская Деда Мороза» уже становится доброй и приятной традицией. Так мы можем подарить детям новогоднее настроение, приобщить их к творчеству, и при этом пообщаться с родителями, узнать, что их волнует, » - рассказал депутат Богородского округа Павел Ермилов.

Пока ребята занимаются творчеством, взрослые могут задать вопросы депутатам фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа. В теплой и дружеской атмосфере родители обсуждают волнующие их вопросы, получая консультации по их решению.

Богородский
17 декабря 2024, 15:56
Детский праздник «Волшебство у елки» прошел в Лосино-Петровском
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В поселке Аничково Лосино-Петровского городского округа прошла анимационно-развлекательная программа «Волшебство у елки». Этот удивительный праздник собрал множество жителей и гостей поселка, подарив всем атмосферу настоящего новогоднего чуда.

На мероприятии каждый нашел для себя что-то особенное: веселые игры, увлекательные конкурсы и множество сюрпризов сделали этот день незабываемым. Дети с восторгом участвовали в конкурсах, смеялись и радовались, а взрослые с удовольствием окунулись в атмосферу детства, наполненную радостью и весельем.

Особую магию празднику добавила встреча с любимыми сказочными персонажами. Дед Мороз и его волшебные помощники - эльфы - стали настоящими звездами вечера. Они не только поздравляли всех с наступающим Новым годом, но и участвовали в играх и танцах, даря улыбки каждому.

Яркие костюмы, сверкающие огоньки на нарядной ёлке и дружеская атмосфера создали неповторимое новогоднее настроение. Участники пели, танцевали, фотографировались и наслаждались каждой минутой праздника. Для многих это стало настоящим началом новогоднего сезона! «Это было потрясающе! Столько радости и счастья вокруг! Спасибо организаторам за такой чудесный праздник. Мы с семьей получили море эмоций и зарядились новогодним настроением», - поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия.

Организаторы выразили благодарность всем, кто пришёл на праздник и сделал этот день таким особенным.

Дети Новый год Лосино-Петровский
17 декабря 2024, 15:56
Благотворительная акция «Рождественское чудо» прошла в Лосино-Петровском
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В преддверии Нового года воспитанники, родители и педагоги детского сада «Ивушка» при школе № 2 имени Дагаева городского округа Лосино-Петровский приняли участие в двух благотворительных акциях: «Рождественское чудо» и «Новогодняя посылка для бойца СВО».

Акция «Рождественское чудо» была направлена на сбор подарков для детей, находящихся в детских домах, социальных центрах, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Благодаря усилиям участников акции были собраны игрушки, книги, сладости и другие подарки, которые подарят радость и тепло тем, кто особенно нуждается в поддержке.

В рамках акции «Новогодняя посылка для бойца СВО» участники подготовили подарки для российских военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции, а также для раненых солдат, находящихся в госпиталях. В посылки вошли теплые вещи, сладости, письма с пожеланиями и открытки, сделанные руками детей.

«Большое спасибо всем, кто принял участие в акциях. Приближается Новый 2025 год, и каждый участник акции получил замечательную возможность проявить доброту и заботу», - отметила воспитательница детского сада «Ивушка».

Такие инициативы не только помогают тем, кто нуждается в поддержке, но и воспитывают у подрастающего поколения чувство сострадания, взаимопомощи и ответственности.

Лосино-Петровский
17 декабря 2024, 15:55
Регбистки из Лосино-Петровского победили в межрегиональном зимнем турнире
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В Саранске завершился межрегиональный «Зимний турнир» по регби-7, в котором приняли участие 12 команд девочек из разных уголков России. Городской округ Лосино-Петровский на турнире представили команды «Олимп-1» и «Олимп-2».

По итогам турнира чемпионский титул завоевала команда «Олимп-1», которая в финале одержала победу над хозяевами соревнований - сборной Мордовии. Это стало настоящим триумфом для юных спортсменок из Лосино-Петровского. Команда «Олимп-2» завершила турнир на восьмом месте, также показав достойную игру.

«Это такие классные эмоции! Наша команда стала лучшей и победила. Мы так много тренировались с девочками, и это того стоило. Первое место! Непередаваемые ощущения! Хочу сказать огромное спасибо нашему тренеру за то, что верит в нас и поддерживает. Я ни разу не пожалела, что выбрала именно регби. Это самый эмоциональный вид спорта!» - поделилась своими впечатлениями участница команды «Олимп-1». Турнир стал настоящим праздником спорта, дружбы и командного духа.

Лосино-Петровский Регби
17 декабря 2024, 15:33
Подмосковным сервисом «Градоподборка» воспользовались 10 млн раз за год
Мособлархитектура
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Цифровые ресурсы пользуются большой популярностью у жителей Подмосковья. Один из них — геопортал Московской области. Портал регулярно обновляется, поддерживая актуальность информации и отвечая на запросы пользователей.

«Один из сервисов - „Градпроработка“ продолжает набирать популярность и уверенно приближается к десяти миллионам использований с момента его запуска. С начала 2024 года сервисом воспользовались 3,3 миллиона человек, что на 1,2 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года», ­– отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Главная функция сервиса - оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным. Пользователи также могут получить информацию о градостроительном потенциале земельного участка, его виде разрешенного использования в соответствии с утвержденными ПЗЗ и другие сведения.

«Навигация ресурса и использование сервиса „Градпроработка“ интуитивно понятны, что существенно упростит процесс поиска информации пользователям - для этого достаточно ввести кадастровый номер интересующего земельного участка в поисковой строке», - добавил генеральный директор «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Госуслуги

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