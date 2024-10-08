08 октября 2024, 17:43

Акция «Марш кремлевских курсантов» прошла вблизи мемориала в Волоколамске

Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
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Волоколамск стал одним из пунктов шествия участников патриотической акции «Марш кремлевских курсантов». Активисты посетили мемориал «Взрыв» недалеко от деревни Строково.

Традиционно в акции участвуют курсанты училищ и студенты вузов. Они идут по маршруту, по которому в октябре 1941 года за 36 часов прошли кремлевские курсанты Отдельного курсантского полка на базе Московского Краснознаменного пехотного училища.

Активисты шествуют в полном обмундировании с макетами оружия. Накануне они дошли до 114-го километра Волоколамского шоссе. У мемориала «Взрыв» они отдали дань памяти 11 героям-саперам, которые погибли недалеко от этого места в годы Великой Отечественной войны.

«Эта акция - возможность отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны и узнать больше об их подвигах. Она также способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма и уважения к истории своей страны», - сказала временно исполняющая обязанности главы администрации Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

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Молодежь Волоколамск Патриотизм Великая Отечественная война
08 октября 2024, 17:55
Спортивная школа «Фрязино» отметила 55-летие
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Юбилей отпраздновали сотрудники и воспитанники спортивной школы «Фрязино». На торжественной церемонии наградили тренеров и директора учреждения.

Школа «Фрязино» за более чем полувековую историю подготовила несколько поколений чемпионов мира, Европы и России, международных мастеров спорта и гроссмейстеров.

Отметил заслуги высококвалифицированных тренеров-наставников и директора Виталия Фомочкина глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

«Вручил благодарственное письмо Московской областной думы Виталию Фомочкину и почетную грамоту главы коллективу учреждения за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Пожелал всем сотрудникам и тренерам спортивной школы, чтобы они всегда были наполнены энтузиазмом и жизненными силами, энергией и позитивом, а спортсменам - покорять новые вершины и уверенно идти к своей мечте», - прокомментировал Дмитрий Воробьев.

Отметим, что во Фрязине развитию спорта уделяют большое внимание. При поддержке федеральных и региональных органов власти в городе модернизируется и создается спортивная инфраструктура.

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Спортсмены Школы Фрязино
08 октября 2024, 17:47
Почтовые ящики отремонтировали в 500 подъездах Подмосковья с начала года
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Почтовые ящики отремонтировали более чем в 500 подъездах жилых домов в Подмосковье с начала года. Их привели в порядок силами управляющих компаний под надзором инспекторов.

Состояние общего имущества в многоквартирных домах лежит на ответственности управляющих компаний. Коммунальные службы обязаны следить за состоянием почтовых ящиков, ремонтировать и менять их за счет платы, которую вносят собственники.

Сообщить о необходимости в ремонте или замене жители могут через УК или портал ЕДС МО.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что проводить эту работу за свой счет не стоит, потому что это может расцениваться как уклонение коммунальной организацией от своих обязанностей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы
08 октября 2024, 17:44
Новый эндокринологический центр открыли в Одинцове
Медиасток.рф
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В Одинцове на базе областной больницы открылся межрайонный эндокринологический центр в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Пациенты смогут наблюдаться здесь по полису ОМС, сообщили в Минздраве Московской области.

В центре предусмотрены углубленные обследования не только у эндокринологов, но и у офтальмологов, неврологов, а также в кабинете «диабетической стопы».

В больнице на учете стоит 17 тысяч больных диабетом. Главврач Андрей Фадеев отметил, что центр станет важным шагом в профилактике осложнений диабета, таких как нефропатия, ретинопатия и гангрена.

Пациенты могут получить направление у лечащего врача. Центр расположен по адресу: улица Маршала Бирюзова, 7к2.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Здравоохранение Медицина
08 октября 2024, 17:44
Спортсмены из Чехова стали призерами областного турнира по легкоатлетический кроссу
Unsplash
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В Серпухове на стадионе «Спартак» состоялся легкоатлетический кросс, приуроченный к 25-летию спортивной школы «Звезда». Это событие собрало спортсменов из различных городов, включая Серпухов, Ступино, Чехов и Пущино, которые вступили в напряженную борьбу за награды.

Особенно ярко проявили себя легкоатлеты из спортивной школы «Витязь» имени Васильева из Чехова. Под руководством тренера Немурова юные спортсмены завоевали шесть медалей, что стало выдающимся достижением для команды.

Золотые медали в своих категориях заслуженно получили Киселев Леонид и Белоусов Иван, продемонстрировав высокий уровень подготовки и силу характера. Серебряные награды завоевали Виданова Анна и Флорьянович Артем, показав отличные результаты и стойкость в борьбе за призовые места. Бронзовые медали достались Киселевой Полине и Костычевой Ульяне, которые также впечатлили зрителей своими выступлениями.

Эти успехи подтверждают высокий уровень подготовки спортсменов из Чехова и вдохновляют их на новые достижения в мире легкой атлетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Чехов

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