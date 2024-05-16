16 мая 2024, 10:36

Акция «Лес будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подготовка к масштабной экологической акции «Лес будущего» завершается в Московской области. В филиалах «Центрлесхоза» из специальных холодильников достают сеянцы ели, сосны и дуба.

Посадочный материл используют во время ежегодной акции «Лес будущего», которая стартует 18 мая. Участников ждут на 16 подготовленных лесных площадках. Выбрать ближайшую можно с помощью карты.

Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество в Дмитровском округе. Начало акции - 10:00.

Желающих внести свою лепту в дело лесовосстановления обеспечат инвентарем и саженцами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Природа Экология
16 мая 2024, 10:44
Маршрут автобуса №328к изменят в Шатуре для заезда на станцию МЦД
Медиасток.рф
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С 18 мая в Шатуре изменится схема движения маршрута № 328к от санатория «Озеро Белое» до метро «Котельники». В Минтрансе Подмосковья сообщили, что теперь автобусы будут следовать до станции МЦД «Раменское».

Первый рейс будет отправляться от остановки «Озеро Белое» в 13:40, а последний - от МЦД «Раменское» в 19:20.

Автовокзал находится в двух минутах ходьбы от станции «Раменское», где удобно ожидать свой рейс. Там есть кресла, бесплатный интернет, туалет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы МЦД Раменское Шатура
16 мая 2024, 10:43
Еще один врач получил жилье в Подмосковье на льготных условиях
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Кардиолог из Красногорска Азиза Овезова приобрела собственное жилье благодаря программе льготной ипотеки. Долгое время она жила в съемной квартире.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Азиза Овезова с детства мечтала стать врачом, и поступила в профильный вуз сразу после окончания школы. Стаж работы кардиолога подходит к восьми годам.

«Без сердца люди не живут, этот орган самый важный у человека. Люди приходят с жалобами на то, что болит сердце. Часто встречается нарушение ритма. После лечения видишь результат - улучшение состояния пациента и качества его жизни», - рассказала она.

Благодаря программе социальной ипотеки Азиза Овезова приобрела собственную однокомнатную квартиру в 15-ти минутах езды от работы.

С 2016 года получить свое жилье на льготных условиях могут медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Социальная ипотека
16 мая 2024, 10:02
Карусель в Коломне стала самой популярной за неделю в Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области
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Дизайнерские карусели в подмосковных парках за неделю посетили почти 15 тысяч человек. Самым популярным стал аттракцион в Коломне, на нем прокатились свыше 3,1 тысячи гостей.

Как рассказали в Минблагоустройства Подмосковья, с 6 по 12 мая карусель в Коломне посетили 3,1 тысячи человек, в Воскресенске - более 2,4 тысячи, а в Чехове - свыше 2,2 тысячи.

Аттракционы установили для разнообразия отдыха жителей. Они оборудованы аудиосистеой и яркой иллюминацией.

«Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов», - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там десь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство
16 мая 2024, 10:02
Более 500 заявок подали на конкурс Системы-112 в Подмосковье
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» проходит в регионе уже в шестой раз. С каждым годом количество участников растет.

На конкурс принимаются рисунки, фотографии, видеоролики или видеосюжеты, коллаж художественных изображений, текстовые документы с иллюстрациями, плакаты, игры, головоломки, альбомы нарисованных историй о Системе-112. Работу можно выполнить в любой технике.

Подробности об участии в конкурсе можно узнать на официальном сайте Системы-112 Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство

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