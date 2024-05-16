Акция «Лес будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая

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Посадочный материл используют во время ежегодной акции «Лес будущего», которая стартует 18 мая. Участников ждут на 16 подготовленных лесных площадках. Выбрать ближайшую можно с помощью карты.

Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество в Дмитровском округе. Начало акции - 10:00.

Желающих внести свою лепту в дело лесовосстановления обеспечат инвентарем и саженцами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».