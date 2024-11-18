Акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП прошла в Красногорске

На одной из оживленных улиц Красногорска автоинспекторы вручали водителям тематические листовки, призывая почтить память погибших участников дорожного движения. В ходе акции особое внимание уделялось необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и культуры поведения на дорогах.

Сотрудники госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о том, что сохранение жизни и здоровья людей на дорогах возможно только при условии неукоснительного соблюдения всех норм и правил безопасности. Они подчеркнули, что в этой работе рассчитывают на поддержку всех, кому небезразлична ситуация на российских дорогах.

Акция вызвала положительный отклик у жителей Красногорска, многие из которых выразили готовность поддержать инициативу и следовать правилам ради безопасности на дорогах.

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