Акция «Елка желаний» стартовала в Чехове

На Советской площади на главной елке городского округа разместили десятки шаров с самыми искренними новогодними пожеланиями от детей.

Стать настоящими «Дедами Морозами» и исполнить заветные новогодние желания детей уже смогли представители администрации, депутатского корпуса, а также все неравнодушные жители округа.

В этом году записки с желаниями впервые отправили дети из новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Мы - общественность, банки, бизнес, депутаты - участвуем в этой акции. Соответственно, детишки пишут обращения к Деду Морозу, к нам. Мы стараемся реализовывать эти желания. И мне очень удивительно и приятно, что Любовь попросила игрушку из мультфильма „Ну, погоди“. Это говорит о том, что традиционные наши мультики, на которых выросли мы - преемственность поколений. Это очень приятно, удивительно и очень важно», - рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Чехов Артем Попов.

Отметим, что акция «Елка желаний» ежегодно находит большой отклик у жителей округа. К Новому году дети получат долгожданные подарки от своих персональных «Дедов Морозов».

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