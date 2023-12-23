23 декабря 2023, 14:27

Акция «Елка желаний» стартовала в Чехове

Телеканал «360»
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Новогоднюю елку установили на главной площади Чехова. Ее украсили игрушками с пожеланиями детей в рамках акции «Елка желаний». В этом году жители округа впервые смогут исполнить мечты детей из новых регионов.

На Советской площади на главной елке городского округа разместили десятки шаров с самыми искренними новогодними пожеланиями от детей.

Стать настоящими «Дедами Морозами» и исполнить заветные новогодние желания детей уже смогли представители администрации, депутатского корпуса, а также все неравнодушные жители округа.

В этом году записки с желаниями впервые отправили дети из новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Мы - общественность, банки, бизнес, депутаты - участвуем в этой акции. Соответственно, детишки пишут обращения к Деду Морозу, к нам. Мы стараемся реализовывать эти желания. И мне очень удивительно и приятно, что Любовь попросила игрушку из мультфильма „Ну, погоди“. Это говорит о том, что традиционные наши мультики, на которых выросли мы - преемственность поколений. Это очень приятно, удивительно и очень важно», - рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Чехов Артем Попов.

Отметим, что акция «Елка желаний» ежегодно находит большой отклик у жителей округа. К Новому году дети получат долгожданные подарки от своих персональных «Дедов Морозов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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Дети Чехов Новый год
23 декабря 2023, 14:02
Спортивные итоги года подвели во Фрязине
Телеканал «360»
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вручил награды лучшим спортсменам года, а сотрудникам спортивной сферы и отличившимся тренерам — благодарности министра физической культуры и спорта Московской области. Отметили и неравнодушных родителей, которые помогают спортивным учреждениям.

Спорт - это работа на преодоление. Это действительно тяжелый ежедневный труд, как для спортсменов, так и для тренеров. Поэтому ежегодное подведение итогов так важно. Фрязино вполне заслуженно может считаться кузницей чемпионов. Местные спортсмены стали участниками десятков региональных и всероссийских соревнований, показав высокие результаты.

«Нам действительно есть, о чем рассказать и поблагодарить наших спортсменов. Наши дзюдоисты, пловцы, наши баскетболисты, наши гимнасты на Московских, областных, на Всероссийских соревнованиях показали выдающиеся достижения. У нас есть и золотые места на первенстве России. И действительно, это слаженная работа наших тренеров, наших спортсменов и, естественно, их родителей», - почеркнул Дмитрий Воробьев.

Глава округа вручил награды лучшим спортсменам года и благодарности Министра физической культуры и спорта Московской области за плодотворный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городском округе Фрязино и Подмосковье. Отметили и родителей, которые постоянно оказывают помощь и поддержку спортивным учреждениям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены Награды Фрязино
23 декабря 2023, 13:32
Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайске
Телеканал «360»
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Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайском городском округе. Специальные занятия, обучающие безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, провели на объектах массового скопления людей.

Такие мероприятия проходят раз в квартал по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Большое внимание уделили оттачиванию навыков безопасности в образовательных учреждениях. На них смоделировали ситуации, приближенные к тем, что происходят в реальности. Кроме того, отработали действия руководителей учреждений и боевых подразделений при тушении пожара.

«Если осведомлен - значит вооружен. Научить детей правильно действовать при эвакуации, как правильно выходить, как не создавать толчение. Это большой труд. Ежемесячно эвакуации у нас проводятся в каждом учебном заведении, невзирая на то школа это или детский сад», - рассказала начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова.

Специалисты также рассказали школьникам о мерах противопожарной безопасности и правилах пользования первичными средствами пожаротушения.

«Отдел надзорной деятельности убедительно просит со всей серьезностью отнестись к проведению данных мероприятий. Услышав звуковые сигналы, не пренебрегайте ими. Старайтесь покинуть помещение в безопасную зону на улице», - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вячеслав Завьялов.

Кроме того, для школьников Можайского городского округа в течение учебного года проводятся плановые теоретические занятия, открытые уроки ОБЖ, профилактические мероприятия на территории пожарных подразделений, а также тематические встречи со специалистами. Все этим мероприятия направлены на повышение культуры безопасного поведения при пожарах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Школьники Можайск Эвакуации
23 декабря 2023, 13:16
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев провел встречу с жителями
Телеканал «360»
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Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев совместно с представителями Совета депутатов в канун Нового года проводит встречи с активными жителями территориальных отделов. Такие мероприятия помогают улучшить взаимодействие между администрацией округа и населением, а также понять проблемы, с которыми сталкиваются люди.

Во время встречи жители смогли задать интересующие вопросы и внести свои предложения. Кроме того, они получили разъяснения от органов местного самоуправления. Власти отметили, что ни одно обращение не остается без внимания, а вопросы, требующие углубленного изучения, берутся на контроль.

Отметим, что встречи с жителями пройдут во всех округах. Во время их проведения власти подводят итоги уходящего года и обсуждают перспективный планы на будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Новый год Можайск
23 декабря 2023, 01:08
Жителей Подмосковья пригласили на «Рождественскую сказку» на «Серпуховских Мальдивах»
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Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы» с 29 декабря по 8 января станет местом проведения благотворительной новогодней елки «Рождественская сказка Федерации бокса России». Гостей ждут концерты звезд российской эстрады, аттракционы, квесты, подарки и мастер-классы от известных спортсменов.

Перед гостями выступят Клава Кока, Ольга Бузова, Кравц, Отец Фотий с хором «Русский формат» группа NLO (Not Like Others), Султан Лугачев, Мэри Гу, Gayazovs Brothers, просто Лера, Nemiga, Хор Сретенского Монастыря и группа Rasa. Каждый день на сцену поднимется новый артист, чтобы исполнить свои лучшие хиты.

Кроме того, в мероприятии примут участие известные боксеры, которые проведут мастер-классы для всех желающих. Также в программе каток, ледяные горки, спектакли, батуты, катания на лошадях, оленях и упряжках с хаски. Детей ждут дом Деда Мороза со сладкими подарками и избушка Бабы Яги.

«Рождественская сказка Федерации бокса России» начнет работу в ежедневном режиме с 12:00 до 19:00 29 декабря и закончится 8 января. Для посещения мероприятия достаточно просто зарегистрироваться на сайте.

Добраться до «Серпуховских Мальдив» можно на автобусах № 1 от железнодорожной станции «Серпухов» или на автобусе № 2 от Автовокзала, а также на электричке, доехав до станции «Ока».

Мероприятие организует Федерация бокса России при поддержке Правительства Московской области.

Дети Бокс Россия

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