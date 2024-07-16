16 июля 2024, 12:31

Акция «Экодвор» пройдет на Большевистской улице в Солнечногорске

Unsplash
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Экологическая акция пройдет в Солнечногорске 19 июля. Площадка по сбору вторсырья и интерактивно-развлекательная программа «Экодвор» будут работать около дома № 2а на Большевистской улице.

Можно будет сдать и пластиковые крышки для проекта «Добрые крышечки». Также на переработку принимают металл, макулатуру, твердый пластик, пакеты и пленку, батарейки, телефоны, наушники, упаковки TetraPak, чеки, вакуумные упаковки, пластиковые карты банков и магазинов, CD- и DVD-диски, блистерные упаковки от таблеток. Все вторсырье должно быть чистым и сухим.

Экологическая акция «Экодвор» проводится в Солнечногорске уже в 29-й раз. Организаторы и партнеры - администрация, совет депутатов и молодежный парламент городского округа Солнечногорск, региональный оператор «Экопромсервис», «Движение Первых», молодежные центры «Подсолнух» и «Возрождение», Благотворительный фонд помощи животным «Велес» и казачье общество «Ермак».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий , которая пополняется каждый день.

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Гости мероприятия смогут принять участие в экологическом квесте, играх, «Дармарке», мастер-классе по ушу и сделать аквагрим.

«„Экодвор“ успешно проводится на территории городского округа Солнечногорск уже шестой год. Благодаря проекту все больше людей приобщаются к культуре обращения с твердыми коммунальными отходами, понимают важность сортировки и повторного использования сырья. Для привлечения большего числа заинтересованных жителей она сопровождается программой с разными развлекательными активностями для всей семьи», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Солнечногорск Экология
16 июля 2024, 12:37
Экспресс-автобусы до аэропорта Шереметьево начали ходить чаще
Медиасток.рф
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Автобусы № 1195D в терминал D аэропорта Шереметьево теперь курсируют каждые 15 минут в пиковые часы как в сторону воздушной гавани, так и обратно. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию «Аэроэкспресс».

Режим работы экспресс-автобусов № 1195 до терминалов B и C аэропорта Шереметьево тоже продлили. Первые экспрессы теперь отправляются на полчаса раньше, а последние - на полчаса позже. Интервал отправления остался без изменений - каждые восемь минут.

Для проезда по маршрутам № 1195 и № 1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы, на линии работают современные и вместительные автобусы марки «НЕФАЗ».

Расписание можно посмотреть на сайте «Аэроэкспресс».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Аэропорт Шереметьево
16 июля 2024, 12:36
Более 2 тысяч жителей Подмосковья стали донорами костного мозга
Unsplash
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Национальный регистр доноров костного мозга получил заявки от жителей 86 регионов России, включая Московскую область, по почте. За три года совместного проекта «Почты России» с национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфондом 13 тысяч человек направили образцы для вступления в регистр.

Практика дистанционного поиска доноров костного мозга становится все популярнее в России. Теперь заинтересованные лица, желающие стать донорами, могут получить бесплатный набор для взятия биоматериала через «Почту России».

Порядка половины неравнодушных граждан, привлеченных сотрудниками почты, проживают в отдаленных населенных пунктах, находящихся на значительном расстоянии от областных центров. Им с огромным трудом удавалось вступить в регистр из-за удаленности от медицинских офисов для процедуры взятия крови. Для того чтобы стать потенциальным донором костного мозга, заявка должна быть подана на сайте национального регистра доноров костного мозга.

Процесс включает взятие мазка с внутренней стороны щеки и отправку образцов с заполненными документами по почте в город Казань. Там специалисты проведут типирование и определят генотип добровольца, после чего данные будут внесены в базу Национального регистра доноров костного мозга. Пересылка образцов для добровольца осуществляется бесплатно.

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Аэропорт Шереметьево
16 июля 2024, 12:28
Свыше 14 тысяч жителей использовали водный транспорт в Подмосковье с начала сезона
Минтранс Подмосковья
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Около 14 тысяч человек воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала сезона. Это на 21% больше по сравнению с таким же ериодом прошлого года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, В Лыткарине водным транспортом воспользовались 7,7 тысячи человек. Количество пассажиров выросло из-за переноса причала ближе к стадиону «Полет». По словам главы министерства Алексея Гержика, еще более двух тысяч жителей использовали речные маршруты в Коломне и около четырех тысяч - в Серпухове.

В министерстве добавили, что в Лыткарине катер «Стриж» следует до деревни Андреевское Ленинского округа. Он проходит 800 метров за пять минут. Транспорт будет курсировать до 20 ноября.

В Коломне от причала Бочманово до Притыка ходит теплоход «Москва-108», время пути составляет 1,5 часа, а в Серпухове на теплоходе «Зуша» можно добраться до причала Сады за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реки
16 июля 2024, 12:26
Фермеры из 50 регионов России приедут на гастрономический фестиваль в Истру
Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
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Гастрономический фестиваль откроется в деревне Дубровское под Истрой 2 августа. Подробнее о событии, которое объединит фермеров из 50 регионов России, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В фестивале примут участие порядка 300 фермеров, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Новую линейку продукции представят производители из Белоруссии.

Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести фермерские сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мед, выпечку и хлеб, травяные чаи и многое другое.

Для детей будут работать батутный городок и мастер-классы. На мини-ферме можно познакомиться с животными сыроварни.

Фестиваль продлится до 4 августа.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Фестивали

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