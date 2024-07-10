Акция «Доброе дело» пройдет в Лобне в эту пятницу

Новую налоговую выплату утвердила Госдума 10 июля. С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут возвращать часть подоходного налога, уплаченного в предыдущем периоде. Подробнее рассказали в Мособлдуме.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться работающие родители с двумя и более детьми, чей доход на каждого члена семьи не превышает полтора региональных прожиточных минимума. По предварительным данным, это около четырех миллионов российских семей.

«Проще говоря, данная выплата - это часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году. Сумму пересчитают для вышеуказанных семей по ставке 6%, а разница - 7% - как раз будет возвращена в виде выплаты. Размер выплаты будет напрямую зависеть от уплаченных налогов, поэтому для каждой семьи он будет свой», - пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года. В этом же году семьи впервые смогут получить выплату за предыдущий, 2025 год.

Обратиться для получения выплаты можно в отделение Соцфонда или в офис МФЦ. Заявление можно подать онлайн через портал «Госуслуги».

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