Акция для школьников «Знакомство с профессией» прошла в Воскресенске

Старший инспектор группы кадров отдела по работе с личным составом УМВД капитан полиции Елена Бобкова рассказала ребятам о специфике работы в полиции. Школьники узнали о задачах и деятельности различных структурных подразделений, а также о социальных гарантиях и льготах, которые предоставляются сотрудникам органов внутренних дел.

Учащихся также подробно проинформировали о специальностях, которые предлагают вузы Министерства внутренних дел России, о программе обучения и практической подготовке курсантов. Елена Бобкова рассказала о требованиях к абитуриентам, перечислила необходимые для поступления документы, познакомила школьников с процедурой подачи заявлений и этапами вступительных экзаменов.

Также ребята получили информацию о вакансиях, которые в настоящее время доступны в УМВД России по городскому округу.