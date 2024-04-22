Акция для садоводов «Добрый росток» прошла в Воскресенске

Основной целью мероприятия было обсуждение актуальных вопросов, связанных с развитием садоводства и огородничества в регионе.

Людмила Бурякова, руководитель общественной приемной Союза садоводов России, поделилась информацией о деятельности правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества. Она также привела важные разъяснения относительно работы с персональными данными членов садоводческих товариществ.

Одним из ключевых моментов встречи стало обсуждение нововведений в процессе голосования на общих собраниях садоводческих товариществ в 2024 году. Владимир Соловьев, юрист общественной приемной Союза, представил детальную информацию об особенностях голосования и подчеркнул возможность заочного голосования через сервис на портале государственных услуг.

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