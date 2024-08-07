07 августа 2024, 20:43

Акция для детей «Зарядка со стражем порядка» прошла в Воскресенске

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Полицейские Воскресенска, заместитель председателя Общественного совета Екатерина Иванова, активисты «Движение Первых», а также юнармейцы и волонтеры Подмосковья провели в детском спортивно-оздоровительном лагере акцию «Зарядка со стражем порядка». Мероприятие приурочили ко Дню физкультурника.

Общественник Екатерина Иванова открыла акцию, подчеркнув важность физической активности и здорового образа жизни. Она отметила, что начинать новый день с зарядки - это не только полезно, но и позволяет зарядиться позитивом на весь день.

Старший сержант полиции Николай Коняхин, полицейский-водитель взвода отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД, провел для участников разминку, состоящую из различных физических упражнений, направленных на развитие всех групп мышц.

Кроме того, представители молодежных движений провели мастер-класс по акробатике и под музыкальное сопровождение станцевали зажигательный флешмоб, который стал ярким завершением мероприятия.

Акция «Зарядка со стражем порядка» собрала множество участников и стала отличной возможностью для молодежи не только узнать больше о здоровом образе жизни, но и провести время в активном общении с представителями правоохранительных органов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Полиция Воскресенск
07 августа 2024, 21:05
Ольга Косолапова стала лучшим акушером Воскресенска
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Работник Воскресенской больницы Ольга Косолапова заняла первое место в номинации «Лучший акушер» на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Она имеет двадцатилетний стаж работы в медицине.

После окончания медицинского училища в Москве Ольга начала свою карьеру в Воскресенской больнице, где продолжает трудиться и сегодня. За годы работы ей удалось помочь появиться на свет 1,5 тысячи малышей, что свидетельствует о высоком уровне ее профессионализма и преданности делу.

Победа в конкурсе стала результатом не только глубоких знаний, но и богатого практического опыта Ольги Игоревны. Коллеги отмечают ее способность быстро принимать верные решения в критических ситуациях, а роженицы благодарят акушера за чуткое и внимательное отношение.

Отметим, что весь врачебный персонал акушерского отделения Воскресенской больницы обладает многолетним стажем работы, высшими квалификационными категориями и пользуется большим авторитетом среди населения. Эта победа подчеркивает высокий уровень медицинских услуг, предоставляемых в регионе, и вклад специалистов в здоровье и благополучие местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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Врачи Воскресенск конкурсы
07 августа 2024, 21:03
Инновационный препарат для МРТ печени применили в областном онкодиспансере
Московский областной онкологический диспансер
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МРТ печени с использованием инновационного препарата начали проводить В Московском областном онкологическом диспансере. Благодаря новой разработке в рамках только одного МРТ-исследования можно решить несколько задач диагностики опухолевых заболеваний.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, этот метод диагностики с использованием уникального контрастного препарата проводится в кабинете МРТ рентгеновского отделения онкодиспансера.

«Ни один контрастный препарат, кроме гепатотропного, не в состоянии проникнуть внутрь клетки, а данный препарат может это сделать, в этом и его уникальность», - рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования Врачи
07 августа 2024, 20:16
Пушкинский театральный фестиваль посвятили 225-летию со дня рождения поэта
Пушкинский музыкально-драматический театр, Пушкинский г.о.
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Организаторы «Пушкинского театрального фестиваля — 2024» утвердили его программу. Мероприятие состоится на сцене Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха в Пушкино.

Как рассказали сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина, состоится с 29 августа по 1 сентября. Его откроет театрализованное представление. Артисты прочитают со сцены отрывки из стихотворений поэта, покажут зарисовки из опер по его произведениям, а певцы Пушкинского музыкально-драматического театра, театров Москвы и Подмосковья исполнят романсы.

Гости фестиваля увидят премьеру спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» режиссера Дениса Кожевникова по одноименной повести Лескова, спектакль для детей в одном действии по мотивам сказок Пушкина «У Лукоморья», музыкальную комедию в двух действиях «Женитьба Бальзаминова». Это и многое другое ждут посетителей юбилейного мероприятия.

В дни фестиваля зрителей также ждут театрализованные исторические экскурсии «Здесь род поэта начинался. Места литературного Пушкино».

Генеральным информационным партнером Пушкинского музыкально-драматического театра выступает телеканал «360» Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Фестивали Пушкино
07 августа 2024, 20:08
Подлодка «Можайск» приняла участие в параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Unsplash
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В этом году подводная лодка «Можайск» гордо представила Можайский округ на параде, посвященном Дню Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Это событие вновь напомнило о тех, кто стоял у истоков присвоения имени священного города русских этой мощной боевой единице.

Идея назвать одну из новых российских подводных лодок в честь Можайска принадлежит ветеранам военно-морского флота Владимиру Геннадьевичу Смирнову и Юрию Сергеевичу Иванову. Присутствуя на церемонии спуска на воду подлодки «Владикавказ» в 2014 году они решили, что имя Можайска должно быть увековечено на флоте. С соответствующей инициативой они обратились к Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Королеву.

В результате, подводной лодке проекта 636.3 для Тихоокеанского флота присвоили имя «Можайск». По традиции морского флота, у каждого военного корабля должны быть крестный отец или крестная мать. Крестной матерью дизель-электрической подводной лодки «Можайск» стала Екатерина Юрьевна Богдасарова - руководитель Благотворительного фонда «Исток» и председатель Московской областной региональной Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

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Праздники Военные Можайск

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