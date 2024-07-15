Акция для детей «Каникулы с Общественным советом» прошла в Воскресенске

Галина Васильчук поделилась с ребятами историей образования воскресенской милиции, рассказала о деятельности различных подразделений. Особое внимание уделили руководителям и ветеранам, которые участвовали в Великой Отечественной войне или погибли при выполнении служебных обязанностей.

Во время экскурсии подростки с интересом изучали экспонаты музея, включая предметы форменного обмундирования, медали, вырезки из старых газет, фотографии и архивные документы. Эти материалы помогли им лучше понять историю и значимость работы полицейских.

Ребятам также напомнили о важности соблюдения закона, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

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