Акция «Диктант Победы» пройдет в Химках 26 апреля

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Акцию в этом году приурочили к 80-летию освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам. Принять в ней участие можно независимо от гражданства, образования и возраста.

«В городском округе уделяют особое внимание формированию у подрастающего поколения нравственных ценностей, основанных на исторической правде о событиях Великой Отечественной войны. Так, в образовательных учреждениях открывают школьные музеи, „Парты героев“ и проводят уроки мужества», - отметила лидер Движения общественной поддержки Химок Олеся Климачева.

Итоги «Диктанта Победы» подведут в июне. Победители в качестве награды получат дипломы, а в 2025 году станут почетными гостями военного парада на Красной площади в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников СВО.

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