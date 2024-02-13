Акция «День семейного здоровья» пройдет в поликлинике № 6 в Мытищах
В Мытищах пройдет очередная акция «День семейного здоровья». Она проводится рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
В рамках акции взрослые могут пройти первый этап диспансеризации, снять электрокардиографию, сделать флюорографию, а также получить консультацию врачей: офтальмолога, оториноларинголога, кардиолога, травматолога, гинеколога. Маленьких пациентов осмотрят педиатр, хирург, травматолог, невролог и детский стоматолог.
«День семейного здоровья» пройдет 17 февраля, с 9.00 до 14.00 часов в поликлинике № 6. В предыдущей акции приняли участие более 50 человек. Она прошла в конце января.
Обследование можно пройти бесплатно. Необходим паспорт и полис ОМС Московской области.
Поликлиника № 6 находится в микрорайоне Пироговский, улица Советская, строение № 2, корпус № 1.
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