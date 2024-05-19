Акция «День доброты» пройдет в Химках 25 мая

Для жителей и гостей микрорайона Сходня организаторы акции подготовили обширную программу: выступления творческих коллективов, мотопробег, мастер-классы, фаер-шоу, лотерею и другие интересные мероприятия.

Фестиваль «День доброты» проходит уже шестой год подряд и завоевал популярность среди жителей Химок. В рамках мероприятия также организована благотворительная ярмарка и лотерея.

Лидер движения общественной поддержки Химок Ольга Кириллова рассказала, что Сергей родился в 2016 году. Он появился на свет на седьмом месяце беременности, поэтому у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. У мальчика развилась гидроцефалия, потеря слуха и ДЦП.

Все собранные на акции средства будут направлены на приобретение сильных цифровых слуховых аппаратов для маленького Сергея Селиверстова из Сходни.

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