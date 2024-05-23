Акция «День без сетей» прошла на Истринском водохранилище в Солнечногорске

Также сотрудники Главрыбвода установили искусственные нерестилища, чтобы помочь рыбам оставить потомство. Акция «День без сетей» проходит ежегодно с целью привлечь внимание общественности к бережному отношению к природе.

Нерестовый запрет действует в Подмосковье с 1 апреля по 10 июня. В этот период рыбалка разрешена только вне нерестовых участков удочками с берега. Ограничения на период нереста введены для сохранения популяции видов рыб.

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Участие в акции приняли специалисты Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, отдела экологии администрации муниципалитета и Союза рыболовов «Сенеж». Они стартовали на восьми лодках от берега вблизи деревни Пятница в разных направлениях. В ходе рейда выявили несколько браконьерских снастей.

«Сети изымают, составляют акты. В связи с нерестовым периодом нарушителям грозит штраф за каждую отловленную рыбу и наказание вплоть до уголовной ответственности», - отметил председатель Союза рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.